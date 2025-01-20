特朗普就職｜特朗普登《時代》最新封面：他回來了　掃走拜登常戴太陽眼鏡

美國《時代》雜誌(TIME)周日在社交網公布最新一期封面，是周一宣誓就任美國總統、繼2016年當選後再度入主白的特朗普。帖文配合動畫，片段甫開始是空無一人的白宮總統辦公室，窗外烏雲密布。然後特朗普連人帶椅坐到桌後，霸氣地一手掃走枱上的文件，還有卸任總統拜登常戴的機師太陽眼鏡，封面配上「他回來了(He's Back)」字句。封面似乎意味特朗普上台後，會掃走拜登的舊有政策，背景是烏雲未知有甚麼暗示。 特朗普支持者將該封面解讀為「新的開始」，象徵橢圓形辦公室易主。有人稱，「好了，讓我們開始工作吧。有一大堆爛攤子要收拾。」但反特朗普的人卻認為，封面描繪了他作為混亂製造者的形象，隨意摒棄前任政府的現狀和規範。一名網民稱：「混亂來了。」另有人稱：「總有一天，人們會像看待蘇聯宣傳那樣看待這些《時代》雜誌封面，真是令人不齒！」

特朗普就職｜「不可預測的改變力量」 特朗普已揚言就職後，簽署多項行政命令，掃走拜登舊有愚蠢政策，並採取多項新政策，包括將會大規模遣返非法移民。《時代》的封面故事題為《特朗普的顛覆回來了》(Donald Trump's Disruption Is Back)，文中形容特朗普是「不可預測的改變力量」，而無論外界如何看待他，他已以10年前無法想像的方式改變了美國。以往共和、民主兩黨均同意自由貿易是幾乎是絕好的；歷屆美國總統尊重檢察機關獨立以保護市民，以免當選總統為了個人利益試圖利用執法機關權力；美國75年來，三軍總司令都維持與北約盟友的共同防衛的承諾。特朗普卻無視這些規範，在全球掀起波浪。他被認為是羅斯福總統以來，最具影響力的改變因子。 文中提到特朗普成為第74任美國總統，也是全球變化造成。他上任後的挑戰是試圖解決過去數十年來累積的事情，現在甚至已愈滾愈大，非任何一個領袖，甚至一個國家可以解決。從美國贏得冷戰後，世界已變得不一樣。在經濟和軍事上，美國面對的中國競爭已與以前不同。

特朗普就職｜支持者相信特朗普可解決大題 特朗普競選時和當選後承諾會以連串進取行動解決難題，從大規模遣返非法移民、透過檢控壓制傳媒自由、吞併格陵蘭、巴拿巴運河，甚至以講笑形式說將加拿大納為美國第51個州。支持者認為他們打破傳統作風，若成功是值得的，又讚揚特朗普承諾解決大難題，例如減少政府浪費開支、扭轉龐大赤字，以及結束中東和烏克蘭的戰爭，還有修補一直有問題的移民政策。 《時代》指出，特朗普將以前所未有政治強勢回歸，在大選壓倒性勝利、國會共和黨議員團結支持他、獲更廣泛的商界支持，特別是科技界精英，他們這次承諾會與特朗普合作。很多人認為，特朗普的即位可為愈來愈停滯或轉差的制度帶來正面改變。

特朗普就職｜充滿未知之數 至於特朗普的反對者，正在考慮接受他哪一些議程。其實拜登上台後，民主黨人也採納了一些他們曾經譴責的特朗普政策，例如保留了他對中國實施的許多關稅。副總統賀錦麗在競選期間也承諾「(侍應)小費不徵稅」的承諾。民主黨國會議員也投票支持Laken Riley Act法案，拘留曾犯店舖盜竊或行竊的非法入境者。 《時代》預期特朗普第二任期的關鍵時刻，是當政治反對力量、其顧問、法律制度或其他世界領導人反對他的舉動。特朗普曾威脅會部署軍隊鎮壓美國示威者。如果助手告訴他法院不能強迫他遵守司法裁決，他會遵守嗎？目前尚不清楚特朗普打算如何利用最高法院去年授予總統的部分刑事起訴豁免權。特朗普去年秋天受訪時稱，「我只會做法律允許的事情，但會去到最盡的法律允許。」有批評者指出，特朗普並不​​是一個言出必行的人。 特朗普就職｜望特朗普遵守總統誓言 《時代》封面故事甫開始稱，1787年夏天，費城聯邦代表大會的代表們在他們草擬的文件中規定，總統在就職前應宣讀以下誓言： 「我鄭重宣誓(或鄭重聲明)，我將忠實履行美國總統職務，並竭盡全力，以及恪守、維護和捍衛美國憲法。」文章結尾指，那年夏天大會代表們決定將他們最初版本的總統誓言從「忠實履行職責」的簡單承諾擴大