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國際
2025-01-21 14:27:15

特朗普就職｜特朗普罕稱北韓為「擁核國」自信金正恩歡迎他回朝

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特朗普宣誓就任後回到白宮總統辦公室，簽署多項行政命令。(美聯社)

特朗普宣誓就任後回到白宮總統辦公室，簽署多項行政命令。(美聯社)

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特朗普在第一個總統任期曾三度與北韓領袖金正恩會晤，兩人表現友好，然而相隔數年，剛就任的他談及北韓議題，卻罕見地直指北韓為「擁核國」，但形容自己與金正恩關係友好，「我認為他會歡迎我回來」。

韓聯社報道，特朗普就任後在白宮辦公室談到拜登警告北韓帶來威脅，對此他認為在第一任期內與金正恩關係「非常友好」，「他很喜歡我，我也很喜歡他，我們相處得非常好」。他強調，當時與北韓關係好轉很多。

對重啟談判的期待

特朗普也指出，北韓現在是非常大的威脅，「現在他們是擁核國(nuclear power)」，但他仍認為金正恩會相當歡迎他重返白宮，展現對於未來與北韓重啟談判的信心。

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特朗普在第一個總統任期曾三度與金正恩會晤，圖為兩人2018年在新加坡首度舉行峰會。(資料圖片) 特朗普在第一個總統任期曾三度與金正恩會晤，圖為兩人2019年在板門店休戰區會晤。(資料圖片) 特朗普周一宣誓就任後回到白宮總統辦公室，簽署多項行政命令。(美聯社) 特朗普周一宣誓就任後回到白宮總統辦公室，簽署多項行政命令。(美聯社)

「擁核國」外交含意 未知特朗普是否了解

報道指出，美國政府過去盡量避免以「擁核國」稱北韓，以免被認為支持北韓擁有核武，特朗普作為總統的這次用詞是相當罕見。但並不清楚特朗普是在了解這個用詞的外交含意下故意說出，還是單純說明北韓擁有核武的事實。

新任國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)早前在國會審核提名聽證會上，也曾用「擁核國」稱呼北韓，引發外界對特朗普政府可能改變就北韓非核化目標的憂慮。

特朗普：北韓可發展房地產

此外，特朗普也提及在北韓建設房屋的可能性，認為擁有許多海岸的北韓具有相當大的地產發展潛力。他過去也曾數次提及這個議題，認為北韓擁有相當優秀的地理位置。

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