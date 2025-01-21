特朗普就職｜甚麼神器？總統辦公室神秘按鈕歸位 特朗普一按 白宮管家就緊張

特朗普相隔4年重返白宮，橢圓形辦公室擺設要改頭換面，其中辦公桌上一個用木盒裝著的神秘按鈕歸位。

神秘按鈕是甚麼？美媒報道，這按鈕嵌在木盒裡，放在特朗普右手邊，他按一下就會通知白宮管家，為他送上一罐健怡可樂。他在第一任期就有這個玩意，2017年曾笑稱，「每次我按下這個按鈕，大家都會有點緊張」。2021年拜登入主白宮，便將其移除，4年後特朗普回朝，立即將按鈕帶回橢圓形辦公室。

總統辦公室掛上 開國元勳和國父畫像

按照傳統，橢圓形辦公室會根據新總統的個人喜好重新裝飾。特朗普這次選擇掛上開國元勳漢密爾頓(Alexander Hamilton)及傑弗遜(Thomas Jefferson)總統的畫像，壁爐上方掛著國父華盛頓(George Washington)畫像。除了可樂按鈕，特朗普也將第一任期擺放的邱吉爾半身雕像帶回白宮。