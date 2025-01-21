熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-01-21 19:53:08

特朗普就職｜甚麼神器？總統辦公室神秘按鈕歸位 特朗普一按 白宮管家就緊張

分享：
特朗普辦公桌上放著神秘按鈕。(路透社)

特朗普辦公桌上放著神秘按鈕。(路透社)

adblk5

特朗普相隔4年重返白宮，橢圓形辦公室擺設要改頭換面，其中辦公桌上一個用木盒裝著的神秘按鈕歸位。

神秘按鈕是甚麼？美媒報道，這按鈕嵌在木盒裡，放在特朗普右手邊，他按一下就會通知白宮管家，為他送上一罐健怡可樂。他在第一任期就有這個玩意，2017年曾笑稱，「每次我按下這個按鈕，大家都會有點緊張」。2021年拜登入主白宮，便將其移除，4年後特朗普回朝，立即將按鈕帶回橢圓形辦公室。

總統辦公室掛上開國元勳和國父畫像

按照傳統，橢圓形辦公室會根據新總統的個人喜好重新裝飾。特朗普這次選擇掛上開國元勳漢密爾頓(Alexander Hamilton)及傑弗遜(Thomas Jefferson)總統的畫像，壁爐上方掛著國父華盛頓(George Washington)畫像。除了可樂按鈕，特朗普也將第一任期擺放的邱吉爾半身雕像帶回白宮。

adblk6
這個按鈕嵌在木盒裡，放在特朗普右手邊，是甚麼神器？(路透社) 神秘按鈕放在特朗普右手邊。(美聯社) 總統辦公室使用特朗普8年前選用的金色窗簾，沒有改變。(美聯社) 特朗普的右邊放著神秘按鈕，左邊放著幾個電話。(美聯社) 總統辦公室換回很多特朗普的物品。(美聯社) 特朗普在辦公室擺放家庭照。(路透社)

總統辦公室裝飾的改變

至於其他裝飾，特朗普8年前挑選的金色窗簾被拜登沿用，至今沒變，而拜登使用的藍色地毯則換回特朗普過去使用的中性色調。咖啡桌上的用品，拜登過去放了朱古力和餅乾，特朗普則換上一束花和印有「特朗普」字樣的金色方形紙鎮。報道指，特朗普把很多在第一任期使用的物品帶回辦公室。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能