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國際
2025-01-21 19:33:11

特朗普就職｜白宮網站變臉︰美國回來了 特朗普chok爆登場

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白宮網站新設計。(互聯網)

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美國總統特朗普一上任即狂簽行政命令，並推翻前任總統拜登的多項政策。白宮官方網站同日亦「改頭換面」，大字標題揚言「美國回來了」(America is Back)，民眾一進入網站時更會看到一段特朗普威風凜凜的「chok爆」片段。

白宮的新網站似乎更似電影網站，觀賞完特朗普的威風trailer後，便是他眼神堅定、舉臂指向前方的照片。

特朗普的照片充滿電影感，梅拉尼婭的則似是開爆濾鏡。(互聯網) 進入網站片段截圖。(互聯網) 進入網站片段截圖。(互聯網) 進入網站片段截圖。(互聯網) 進入網站片段截圖。(互聯網) 進入網站片段截圖。(互聯網) 進入網站片段截圖。(互聯網) 進入網站片段截圖。(互聯網)

「美國回來了」一方寫有一段字，說「每天我都會竭盡全力為你們而戰。我絕不歇息，直至我們帶來你和孩子們應得的強大、安全和繁榮的美國。這將真正是美國的黃金時代」(Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America)，而下方則是特朗普的簽名。

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網站並記載了特朗普的行政命令及最新資訊，以及特朗普、副總統萬斯、第一夫人梅拉尼婭以及內閣官員的資料，其中特朗普的個人照片同樣充滿電影感、梅拉尼婭照片看來好像開爆了濾鏡。

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