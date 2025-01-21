特朗普就職｜白宮網站變臉︰美國回來了 特朗普chok爆登場

美國總統特朗普一上任即狂簽行政命令，並推翻前任總統拜登的多項政策。白宮官方網站同日亦「改頭換面」，大字標題揚言「美國回來了」(America is Back)，民眾一進入網站時更會看到一段特朗普威風凜凜的「chok爆」片段。
白宮的新網站似乎更似電影網站，觀賞完特朗普的威風trailer後，便是他眼神堅定、舉臂指向前方的照片。
「美國回來了」一方寫有一段字，說「每天我都會竭盡全力為你們而戰。我絕不歇息，直至我們帶來你和孩子們應得的強大、安全和繁榮的美國。這將真正是美國的黃金時代」(Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America)，而下方則是特朗普的簽名。
網站並記載了特朗普的行政命令及最新資訊，以及特朗普、副總統萬斯、第一夫人梅拉尼婭以及內閣官員的資料，其中特朗普的個人照片同樣充滿電影感、梅拉尼婭照片看來好像開爆了濾鏡。