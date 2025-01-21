特朗普就職｜白宮網站變臉︰美國回來了 特朗普chok爆登場

美國總統特朗普一上任即狂簽行政命令，並推翻前任總統拜登的多項政策。白宮官方網站同日亦「改頭換面」，大字標題揚言「美國回來了」(America is Back)，民眾一進入網站時更會看到一段特朗普威風凜凜的「chok爆」片段。

白宮的新網站似乎更似電影網站，觀賞完特朗普的威風trailer後，便是他眼神堅定、舉臂指向前方的照片。