特朗普就職｜白宮網站變臉︰美國回來了 特朗普chok爆登場

「美國回來了」一方寫有一段字,說「每天我都會竭盡全力為你們而戰。我絕不歇息,直至我們帶來你和孩子們應得的強大、安全和繁榮的美國。這將真正是美國的黃金時代」(Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America),而下方則是特朗普的簽名。