特朗普就職｜簽署行政命令退出世衞　暫緩對TikTok採取行動75日(持續更新/有片)

美國新任總統特朗普在國會山莊宣誓就任，成為美國第47任總統，再度入主白宮。特朗普發表就職演說，表示對自己展開第二個任期充滿信心和樂觀，變革浪潮正席捲全國，美國現正展開「黃金時代」，受到全世界的尊重，誓言要美國利益優先。 由於天氣嚴寒，儀式由室外移師至國會山莊圓形大廳舉行，現場有約800人出席。第一夫人梅拉尼婭、卸任的拜登夫婦、前總統奧巴馬、喬治布殊、克林頓，以及他的太太、前國務卿希拉莉、前副總統彭斯等也有出席典禮。外國政界代表包括國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正；意大利總理梅洛尼、阿根廷總統米萊、日本外相岩屋毅、印度外長蘇傑生、澳洲外長黃英賢、厄瓜多爾總統諾博亞、英國改革黨領袖法拉奇等。多名科技巨企高層亦有到場，包括富商馬斯克、Meta行政總裁朱克伯格、亞馬遜創辦人貝索斯、蘋果公司行政總裁庫克、OpenAI行政總裁奧爾特曼及TikTok行政總裁周受資等。

特朗普：將向外國徵收關稅 令美國人富裕起來 最大法院首席大法官主持，正副總統宣誓就職開始，由副總統萬斯先宣誓，後到特朗普。特朗普宣誓正式就任總統，他發表就職演說，批評上屆政府無能，無法應對簡單的國內危機，包括移民和通脹問題，為外國提供源源不斷的軍援時，卻無法為本國人民提供庇護。他形容美國社會變得破碎不堪，「幾乎無可救藥」，各州都正在受苦。他重申多項競選承諾，包括嚴厲的邊境移民政策，宣布國家能源緊急狀態，並會改革貿易體系，向外國徵收關稅和其他稅款，令美國人富裕起來。特朗普提到，上帝從去年的行剌事件，將他拯救出來，並會令美國再次強大。特朗普又感謝選民支持，稱事前無人認為他能實現東山再起，但美國人民已經發聲，自己能重返白宮，證明在美國，沒有甚麼是不可能，只要國家團結，任何事情都可以做得到。

特朗普等到體育館出席巡遊 美國總統就職典禮結束，特朗普前往美國會總統室簽署重要文件，包括提名內閣成員文件、備忘錄、公告或行政命令等。原定在賓夕法尼亞大道舉行的巡遊，亦改在第一資本體育館舉行，大批民眾一早已到場輪候進場，場館可容納2萬人出席。



特朗普簽署行政命令特赦1500名與國會騷亂相關人士 特朗普上任首日隨即簽署多項行政命令，包括包括退出《巴黎協定》的文件，要求聯邦工作人員立即親身返回辦公室工作的文件，以及廢除78項拜登時代的行動命令和備忘錄等。他又下令成立政府效率部，下令退出世界衞生組織(WHO)，他在上一任期亦曾下令退出世衞，其後被拜登上任總統後廢除。特朗普簽署保障言論自由及廢除聯邦政府審查的行政命令。廢除拜登在2021年簽署確保2030年起出售的新汽車其中一半為電動車規定的行政命令。他廢除拜登簽署、將古巴剔除在資助恐怖主義國家名單外的行政命令。特朗普又特赦1,500名與國會騷亂相關人士。並下令司法部長在75天內不對TikTok採取行動，但表明如果中國拒絕批准收購TikTok協議，或會中國產品徵收關稅。