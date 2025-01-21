特朗普就職｜與特朗普細仔巴倫相比 馬斯克表情誇張被指幼稚(有片)

科技界富商馬斯克成為特朗普第二總統任期的「寵兒」，領導改革政府縮減開支。他周一也有出席總統就職禮，但58歲的他遭網民拿來與特朗普18歲細仔巴倫來比較，指他表現幼稚。

特朗普就職｜網民：巴倫有望成總統

特朗普發言時宣布其政府會派太空人登陸火星，並插上美國國旗。馬斯克超興奮舉起姆指、歡呼拍掌。反觀身旁的巴倫一臉嚴肅，表情幾乎從一開始就沒有變過，甚至猶如定格，異常冷靜。兩人巨大差別引起網民熱議，有指「馬斯克看起來像個孩子」、「巴倫看起來比馬斯克還成熟穩重」。也有人開玩笑說「馬斯克該看看別人的孩子有多穩重」、「就像在賭場贏錢和輸錢的兩個人」。另有人說「巴倫有夠冷靜，他總有一天會成為總統」。但也有網民認為，巴倫毫無表情是因為覺得上火星的願景不切實際，還有不少人認為馬斯克過於輕浮，巴倫相較之下顯得優雅許多。