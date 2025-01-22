特朗普就職｜若普京拒談判結束俄烏戰爭 特朗普：可能實施新制裁 普京與習近平視像通話

新上任的美國總統特朗普周二(21日)表示，如果俄羅斯總統普京拒絕就終結烏克蘭戰爭的協議進行談判，他可能會對俄羅斯實施新一輪制裁。這邊廂，普京與中國國家主席習近平在特朗普就職數小時後進行視像通話，普京提議進一步發展兩國戰略夥伴關係。
特朗普在白宮會見傳媒，被問到假如普京不參加俄烏談判，美國會否對俄羅斯實施額外制裁，他說，「聽起來這樣是沒錯」。
特朗普：普京正摧毀俄羅斯
就職前，特朗普已矢言上任後會立即結束俄烏戰爭。他周一宣誓就職後返回白宮橢圓形辦公室履新，提及俄羅斯總統普京時表示，「他應該達成(停戰)協議；我認為，因為不達成協議，他正在摧毀俄羅斯」，「我認為俄羅斯會遇到大麻煩」。特朗普又指，烏克蘭總統澤連斯基告訴他，他希望達成和平協議來結束這場戰爭。
中俄領導人視像通話
路透社報道，特朗普宣誓就職數小時後，普京就跟中國國家主席習近平視像通話，普京提議進一步發展兩國戰略夥伴關係。
報道指，普京2022年2月訪問北京時，中俄宣布建立「無上限」夥伴關係，普京幾天後揮軍攻打烏克蘭，而最近幾個月，他還將中國形容為「盟友」。普京周二(21日)在莫斯科市郊官邸與習近平視像通話，稱習近平為「親愛的朋友」，說他想構建「俄中全面夥伴關係和戰略合作發展的新計劃」。
克里姆林宮公布的會晤影片顯示，普京對習近平說：「我同意你的觀點，莫斯科和北京的合作建基於廣泛的國家利益共同點，以及對於大國關係理應如何的看法相互契合。」普京說：「我們的關係建立在友誼、相互信任與支持、平等和互利的基礎上。這些聯繫是自給自足的，不受國內政治因素和當前全球形勢影響。」
普京還說：「我們共同提倡建立一個更公正的多元世界秩序，並致力於確保歐亞地區與整個世界密不可分的安全。」