特朗普就職｜若普京拒談判結束俄烏戰爭 特朗普：可能實施新制裁 普京與習近平視像通話

新上任的美國總統特朗普周二(21日)表示，如果俄羅斯總統普京拒絕就終結烏克蘭戰爭的協議進行談判，他可能會對俄羅斯實施新一輪制裁。這邊廂，普京與中國國家主席習近平在特朗普就職數小時後進行視像通話，普京提議進一步發展兩國戰略夥伴關係。

特朗普在白宮會見傳媒，被問到假如普京不參加俄烏談判，美國會否對俄羅斯實施額外制裁，他說，「聽起來這樣是沒錯」。

特朗普：普京正摧毀俄羅斯

就職前，特朗普已矢言上任後會立即結束俄烏戰爭。他周一宣誓就職後返回白宮橢圓形辦公室履新，提及俄羅斯總統普京時表示，「他應該達成(停戰)協議；我認為，因為不達成協議，他正在摧毀俄羅斯」，「我認為俄羅斯會遇到大麻煩」。特朗普又指，烏克蘭總統澤連斯基告訴他，他希望達成和平協議來結束這場戰爭。