特朗普就職｜關稅是其次 高科技出口管制及投資限制才是關鍵 對中國有何強力威脅？

美國政治媒體Politico專欄分析指，特朗普的「關稅牌」僅有短期作用，對高科技實施出口管制以及對外投資限制，才是關鍵。(資料圖片)

特朗普多次表明，上任後將對中國進口貨品徵收高關稅，美國政治媒體Politico專欄分析指，特朗普的「關稅牌」僅有短期作用，對高科技實施出口管制以及對外投資限制，才是關鍵。

拜登政府對先進晶片、設備及人工智能技術輸出中國設立限制，特朗普計劃對中國進口貨品徵收高關稅。

Politico專欄指出，關稅是特朗普意圖限制中國經濟增長的「武器」，但中國經營者長期關注的是美國科技的出口管制，以及實施對外投資限制，特朗普並未說明這兩項政策的重要性。

關稅不會讓中國官員徹夜難眠

多位與中國有關的政策人士、商業領袖及投資者均認為，關稅並非讓中方官員徹夜難眠的政策。關稅是美國近10年主要的經貿手段，但中國業者已強化與第三國的連結，減緩關稅帶來的衝擊。關稅通常是短期經濟手段，限制向中國出口高科技以及投資項目，才會讓北京更緊張。

北京沒有太多規避科技出口禁令的對策

發展科技是中國的願景，但從北京的回應及對策來看，中國對能夠減緩其建立半導體及人工智能科技實力的美國科技輸出限制，沒太多規避禁令的選項。