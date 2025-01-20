特朗普就職｜關稅是其次 高科技出口管制及投資限制才是關鍵 對中國有何強力威脅？

特朗普多次表明，上任後將對中國進口貨品徵收高關稅，美國政治媒體Politico專欄分析指，特朗普的「關稅牌」僅有短期作用，對高科技實施出口管制以及對外投資限制，才是關鍵。
拜登政府對先進晶片、設備及人工智能技術輸出中國設立限制，特朗普計劃對中國進口貨品徵收高關稅。
Politico專欄指出，關稅是特朗普意圖限制中國經濟增長的「武器」，但中國經營者長期關注的是美國科技的出口管制，以及實施對外投資限制，特朗普並未說明這兩項政策的重要性。
關稅不會讓中國官員徹夜難眠
多位與中國有關的政策人士、商業領袖及投資者均認為，關稅並非讓中方官員徹夜難眠的政策。關稅是美國近10年主要的經貿手段，但中國業者已強化與第三國的連結，減緩關稅帶來的衝擊。關稅通常是短期經濟手段，限制向中國出口高科技以及投資項目，才會讓北京更緊張。
北京沒有太多規避科技出口禁令的對策
發展科技是中國的願景，但從北京的回應及對策來看，中國對能夠減緩其建立半導體及人工智能科技實力的美國科技輸出限制，沒太多規避禁令的選項。
為何科技出口禁令對中國帶來威脅？
美國前財長保爾森(Henry Paulson)幕僚史密斯(Taiya Smith)指，科技以及投資輸出限制，被視為中國長期發展目標的威脅，不僅阻礙經濟增長，也是科技自主及成為全球領袖抱負的挑戰。
中國駐美使館回應指，美國限制投資和科技輸出，將干擾全球生產及供應鏈，傷害包括美國企業在內全球業者的共同利益。使館發言人劉鵬宇在電郵中強調，任何制裁及壓迫都無法阻止中國發展進步的步伐，霸凌及脅迫也不會動搖自主的決心。
特朗普曾提及美中人工智能軍備競賽，報道指，初期迹象顯示，雙方仍保持溝通管道。
馬斯克發揮影響力
分析指，特朗普的「重臣」馬斯克的中國關係深厚，有可能制止特朗普身邊的鷹派，候任國務卿魯比奧屬鷹派，長期支持限制對中國科技出口與投資相關法令，早前在國會的任命聽證會中未見立場緩和。
對華科技出口禁令 北京更難處理
拜登對中國的人工智能產品輸出禁令，曾引起矽谷業者反對，有業界人士指出，美國產品是否成為市場需求，業者能否對外銷售產品，對經濟及國家安全同等重要，就像硬幣的兩面都必須重視。
中國並非只關注GDP表現
投資諮詢公司Seafarer Capital Partners中國研究主管博斯特(Nicholas Borst)表示，近期與中國業者討論，他們視特朗普在選舉期間提出的60%關稅為可預期的最低限度，有關科技的限制，將更難處理。現在沒人知道北京的真實想法，但從建立科技自主經濟為核心的中國政策可了解，中方以達成長期經濟目標為主，而非僅顧及短期國內生產總值(GDP)表現。