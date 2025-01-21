特朗普就職｜馬斯克揚言要將政府效率部送上火星 手勢似納粹敬禮遭網民炮轟(有片)

特朗普宣誓就職，其「重臣」馬斯克(Elon Musk)全程「High爆」，當特朗普在總統就職巡遊上提到要在火星插美國國旗時，他鼓掌叫好，上台發言時又說要把他領導的政府效率部送上火星，做出一個右臂伸直敬禮的手勢，卻被質疑像是「納粹禮」。

特朗普：將派美國人上火星插國旗

馬斯克與多名科技巨頭出席特朗普就職典禮，站在比多數閣員更前排位置。特朗普在第一資本體育館(Capital One Arena)舉行的就職巡遊上致詞，表示將派遣美國太空人將國旗插上火星，馬斯克即鼓掌，並對鏡頭豎起大拇指。他隨後被安排上台發言，興奮表示，「你能想像美國太空人首次將國旗插上另一個星球會有多厲害嗎？」又說，「我們會把政府效率部送上火星。」