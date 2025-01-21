特朗普就職｜馬斯克揚言要將政府效率部送上火星 手勢似納粹敬禮遭網民炮轟(有片)

特朗普宣誓就職，其「重臣」馬斯克(Elon Musk)全程「High爆」，當特朗普在總統就職巡遊上提到要在火星插美國國旗時，他鼓掌叫好，上台發言時又說要把他領導的政府效率部送上火星，做出一個右臂伸直敬禮的手勢，卻被質疑像是「納粹禮」。
特朗普：將派美國人上火星插國旗
馬斯克與多名科技巨頭出席特朗普就職典禮，站在比多數閣員更前排位置。特朗普在第一資本體育館(Capital One Arena)舉行的就職巡遊上致詞，表示將派遣美國太空人將國旗插上火星，馬斯克即鼓掌，並對鏡頭豎起大拇指。他隨後被安排上台發言，興奮表示，「你能想像美國太空人首次將國旗插上另一個星球會有多厲害嗎？」又說，「我們會把政府效率部送上火星。」
馬斯克：4年內載人登陸火星
馬斯克隨後在社交平台「X」貼出影片，放上美國國旗圖案，留言「美國登陸火星」。身兼美國太空探索科技公司SpaceX行政總裁的馬斯克，不久前表示2年內將發射太空船上火星，4年內將載人登陸。
美國總統就職典禮上做納粹敬禮？
馬斯克發言期間，台下群眾大聲呼喊「埃隆(Elon)、埃隆、埃隆」，他大動作熱情回應，高喊「我愛你們」、「我會為你們竭盡全力」。歡呼聲中，他兩度把手放在胸前，隨後伸出右臂、手心朝下。這手勢的畫面隨即在網上瘋傳，不少網民直指像是「納粹敬禮」手勢。
超級粉絲也不滿
右翼政治評論員基戈爾(Evan Kilgore)在X發文質疑：「馬斯克剛剛在華盛頓的特朗普就職典禮上做了希特拉式的敬禮嗎……太不可思議了。」
有網民批評，稱「我是埃隆的超級粉絲，(但)以後還是不要這樣做吧。」另有支持者「幫口」，稱他是將手伸向觀眾，表達感謝。馬斯克的弟弟金博爾(Kimbal Musk)隨後在X發文大讚，這是馬斯克人生中「最好的演講」。
Holy crap...— Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) January 20, 2025
Did @elonmusk just Heil Hitler at the Trump Inauguration Rally in Washington D.C...
This is incredible. 🔥🔥 pic.twitter.com/oGOh3bfnI8