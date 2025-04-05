特朗普展示美國「移民金卡」印本尊肖像　每張500萬美元

美國總統特朗普日前宣布將推出全新的「 移民金卡」，只要花費 500萬美元（約3,889萬港元）就可購入，拿到「移民金卡」的外國人等於擁有美國公民身分。美東時間本月3日，特朗普在空軍一號上首次向記者展示了這張金卡的實體，上面印有大大的特朗普肖像，相當有他的風格。

以500萬美元就可購入

特朗普政府的「移民 金卡」新計劃將全面改革現有的EB-5投資移民簽證制度，而特朗普也在空軍一號上首度亮相金卡的實體，上面印有特朗普本人與自由女神像的肖像，因此也被稱為「Trump card」，既是「特朗普卡」，又有「王牌」的意思，一語雙關。