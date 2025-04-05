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國際
2025-04-05 13:45:51

特朗普展示美國「移民金卡」印本尊肖像　每張500萬美元

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特朗普向記者展示移民金卡的實體，上面印有他的肖像。（圖／美聯社）

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美國總統特朗普日前宣布將推出全新的「移民金卡」，只要花費500萬美元（約3,889萬港元）就可購入，拿到「移民金卡」的外國人等於擁有美國公民身分。美東時間本月3日，特朗普在空軍一號上首次向記者展示了這張金卡的實體，上面印有大大的特朗普肖像，相當有他的風格。

以500萬美元就可購入

特朗普政府的「移民金卡」新計劃將全面改革現有的EB-5投資移民簽證制度，而特朗普也在空軍一號上首度亮相金卡的實體，上面印有特朗普本人與自由女神像的肖像，因此也被稱為「Trump card」，既是「特朗普卡」，又有「王牌」的意思，一語雙關。

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特朗普在展示金卡時表示：「只要500萬美元，這張卡就可以是你的。這是第一張卡，你知道這是什麼卡嗎？這是金卡，是特朗普卡。」他聲稱自己是第一位購買者，但未透露第二位購買者的身分，並表示該計劃將在「不到兩周內」正式推出。

冀帶來1萬億美元收入

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在上個月透露，目前已售出超過1,000張金卡，全球約有3,700萬人有能力購買。他進一步解釋：「目前EB-5的申請排隊人數約25萬人。如果有20萬人以每張500萬美元的價格購買這些金卡綠卡，就能為國家帶來1萬億美元的收入，用於償還我們的債務。」

據投資美國貿易協會（Invest In the USA）的數據顯示，過去25年間共發出了135,518張EB-5簽證。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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