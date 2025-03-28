特朗普徵汽車25%關稅 盟友加拿大日本打擊大

美國總統特朗普向盟友挑起關稅戰，周三宣布對所有進口汽車及汽車零件徵收25%關稅，4月2日生效，4月3日開始向入口外國汽車的公司收稅；汽車零件則在5月或之後徵稅。特朗普指有關措施將為美國汽車業帶來「龐大增長」，增加就業機會和到美國的投資。美國傳統盟友加拿大、墨西哥和日本影響最大，不少美國汽車在加拿大組裝，而美國是日本汽車的最大進口國。其他盟友南韓和德國亦是美國的主要汽車供應國。加拿大總理卡尼形容特朗普的汽車關稅是「直接攻擊」。

特朗普宣布汽車關稅時指如果在美國製造汽車，便不會被徵稅。分析認為該措施涉及零件等，將導致美國汽車製造業暫時停頓、汽車價格上升4,000至1萬美元(約3.1萬至7.8萬港元)，以及與盟友關係變得緊張。特朗普此最新舉動亦可能顛覆全球汽車貿易和供應鏈。美國去年進口800萬輛汽車，佔貿易額約2,400億美元(約1.9萬億港元)，大概佔整體汽車銷售一半。墨西哥是美國最大汽車供應國，其次是南韓、日本、加拿大和德國。不少美國汽車公司亦根據美、加、墨3國自由貿易協議，在墨西哥和加拿大設廠，汽車零件進進出出3地。以加拿大為例，汽車零件可在美加邊境來回數次，然後才在加拿大安大略省或美國密歇根組裝。

汽車是加拿大第二大出口產品，汽車業直接聘用12.5萬加拿大人，與其相關之行業也提供50萬個職位。卡尼指美國汽車關稅是「非常直接攻擊，政府將捍衛我們的工人、我們的公司，我們的國家」。日本首相石破茂重申希望日本在美國的連串關稅政策中獲豁免，但也不排除採取反制措施。

馬斯克否認Tesla是得益者

特朗普親信兼富商馬斯克被指是汽車稅的少數贏家，他旗下電動汽車公司Tesla在美國發售的車輛標榜「最為美國製造汽車」。馬斯克在社交網否認，稱Tesla所受影響也很大。有指Tesla部分零件從中國入口，而使用鋼鋁則從遭特朗普徵鋼鋁稅的加、墨兩國入口。有報道稱，該公司在美國生產的汽車有逾20%零件來自墨西哥，加拿大則不詳。據悉，汽車零件在5月才徵稅，是給予美國政府時間釐定哪些零件可獲免稅。

特朗普：減中國關稅換TikTok

特朗普周三又稱，願意減中國關稅，以促成中資字節跳動向非中國買家出售短片分享平台TikTok。美國對TikTok「不賣就禁」的最新限期於4月5日屆滿，特朗普表示願意延長期限。外交部昨稱，關於TikTok問題，中方已多次闡明立場；中方反對加徵關稅的立場也是一貫的、明確的。