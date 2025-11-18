熱門搜尋:
國際
2025-11-18 14:15:01

特朗普批准出售F35戰機予沙特　以色列軍事優勢受影響

特朗普5月13日飛抵沙特阿拉伯，作為重返白宮後首次海外出訪的第一站。（圖/美聯社）

美國總統特朗普17日表示，他將批准向沙特阿拉伯出售F-35戰鬥機，這將使沙特阿拉伯成為除以色列之外，中東地區首個擁有這種先進戰鬥機的國家。

《Axios》報道，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）預計將於18日在白宮會見特朗普。屆時，F-35戰機交易、美沙安全協議以及與以色列關係正常化的可能性都將列入會談議程。

以籲推動兩國關係正常化

在沙特阿拉伯王儲穆罕默德訪問前夕，特朗普17日向記者表示，沙特阿拉伯是偉大的盟友，他們想買，「我們將向他們出售F-35」。

據了解，美國主要向北約成員國或日本等正式軍事盟友出售F-35戰機。目前，以色列是中東唯一擁有該戰機的國家。向沙國出售F-35將改變該地區的軍事平衡，並影響以色列的定性軍事優勢（QME），而美國兩黨政府一直致力於維持以色列的QME。

以色列方面並不反對沙特阿拉伯獲得F-35戰機，但已要求特朗普政府將出售前提設定為沙國與以色列實現關係正常化。

F35被指是全球最先進隱形戰機。 F35B屬美軍新型戰機。(路透社) 美軍F35B戰機 英國空軍一架F35隱形戰機在練習時墜海。(互聯網) 這是航母「伊利沙伯女王號」7個月前離開英國後首次發生事故。圖為F35B戰機停泊在甲板上。(資料圖片)

交易必須經過國會審查

美國國會自2008年起正式將美國對以色列軍事優勢的承諾寫入法律。任何潛在的F-35交易都必須經過國會審查，並可能遭到國會阻止。

此前，穆罕默德承諾將向美國的貿易與投資投入高達6,000億美元（約4.67萬億港元）的資金。沙國則力爭取得最新型的美國F-35戰機，以及價值數以十億美元計的最先進防空系統。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

