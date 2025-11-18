特朗普批准出售F35戰機予沙特　以色列軍事優勢受影響

在沙特阿拉伯王儲穆罕默德訪問前夕，特朗普17日向記者表示，沙特阿拉伯是偉大的盟友，他們想買，「我們將向他們出售F-35」。

美國總統特朗普17日表示，他將批准向沙特阿拉伯出售F-35戰鬥機，這將使沙特阿拉伯成為除以色列之外，中東地區首個擁有這種先進戰鬥機的國家。

據了解，美國主要向北約成員國或日本等正式軍事盟友出售F-35戰機。目前，以色列是中東唯一擁有該戰機的國家。向沙國出售F-35將改變該地區的軍事平衡，並影響以色列的定性軍事優勢（QME），而美國兩黨政府一直致力於維持以色列的QME。

以色列方面並不反對沙特阿拉伯獲得F-35戰機，但已要求特朗普政府將出售前提設定為沙國與以色列實現關係正常化。