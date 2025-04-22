特朗普批「保齡球測試」阻美國汽車輸入 日本：不是保齡球｜特朗普關稅

美國總統特朗普周日社交網發文列舉8項「非關稅壁壘欺詐」，包括「保護主義技術標準」，抨擊日本使用保齡球測試汽車安全，一旦引擎蓋出現凹痕，就會退貨。日本交通省否認使用保齡球，但承認確實會用「球形裝置」撞擊引擎蓋測試安全。日本首相石破茂則回應「我原本就不認為左軚車在日本可賣得出」，這就是日本很少美國車的原因。日本是右軚車，石破茂指雖然有些美國車廠會針對某些車型生產外銷用的右軚車，但大部分都因市場規模小或需額外設施等考量，很少進行右軚車生產。

特朗普關稅戰｜非測試車蓋堅固 涉保護行人

特朗普在首個任期曾稱，美國廠商的汽車在日本賣不出的原因是日方實施「將保齡球掉落到引擎蓋上」的測試。他表示讓球從高處落下來，「若引擎蓋凹陷，那這輛車就不合格。這很過分」。時任白宮發言人桑德斯當時指「這明顯是開玩笑」。

日本交通省指出，有關測試是檢驗汽車是否達到行人保護標準，目的是評估車輛是否具備吸收衝擊、減少對行人傷害的設計，並非用來評估車輛本身的堅固程度，也絕非像特朗普所說的「只要有一點凹陷就不合格」。日本自動車事故對策機構(NASVA)公布的官方模擬汽車與行人碰撞影片中，「球形裝置」用來模擬成人與兒童的頭部，撞擊汽車的引擎蓋，來測試是否達到保護標準。