特朗普批「日本不必保護美國」　曾指美日安保條約不公

美國總統特朗普6日抨擊，北約成員國對防務投入太少，突然話鋒一轉「點名」日本，他表示：「我們要保護日本，但日本不必保護我們。」暗指對《美日安保條約》不滿。

「我愛日本，我們關係很好」

《日本放送協會》（NHK）報道，特朗普（Donald Trump）6日在白宮對媒體發表談話，認為北約成員國的國防開支「嚴重不足」：「如果他們不付錢，我就不會保護他們。」

會談中，特朗普突然提及日本，他說：「我愛日本，我們關係很好。但我們之間有一個有趣的協議。我們必須保護日本，但日本不必保護我們。」他表示：「這沒有直接關係，但日本在我們之間創造經濟財富，而日本在任何情況下都不必保護我們。到底是誰達成的這個協議？」特朗普這番話，顯然是對《美日安保條約》的不滿。