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國際
2025-03-07 13:15:58

特朗普批「日本不必保護美國」　曾指美日安保條約不公

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美國總統特朗普。（圖／美聯社）

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美國總統特朗普6日抨擊，北約成員國對防務投入太少，突然話鋒一轉「點名」日本，他表示：「我們要保護日本，但日本不必保護我們。」暗指對《美日安保條約》不滿。

「我愛日本，我們關係很好」

《日本放送協會》（NHK）報道，特朗普（Donald Trump）6日在白宮對媒體發表談話，認為北約成員國的國防開支「嚴重不足」：「如果他們不付錢，我就不會保護他們。」

會談中，特朗普突然提及日本，他說：「我愛日本，我們關係很好。但我們之間有一個有趣的協議。我們必須保護日本，但日本不必保護我們。」他表示：「這沒有直接關係，但日本在我們之間創造經濟財富，而日本在任何情況下都不必保護我們。到底是誰達成的這個協議？」特朗普這番話，顯然是對《美日安保條約》的不滿。

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「必須進行修改」

事實上，特朗普在其第一任期內，就曾表示對該條約不滿，他曾對時任首相安倍晉三說，「必須進行修改」。

對於特朗普這番話，日本防衛大臣中谷元指出，美國在包括日美領袖會談等多個場合，都確認根據《美日安保條約》對日本承擔的防衛義務：「我完全相信美國會履行條約義務。」日本內閣官房長官林芳正也指，美方已在多個場合確認該條約對日本的防衛義務：「政府完全相信美國將利用包括核能力在內，所有能力履行條約義務。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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