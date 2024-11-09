特朗普接澤連斯基賀電　馬斯克加入通話惹關注

美國富豪馬斯克（Elon Musk）在選舉期間出錢出力支持特朗普，而在特朗普勝選的隔天，烏克蘭總統澤連斯基打電話恭賀特朗普時，馬斯克也加入通話。

據CNN報道，有知情人士透露，在澤連斯基（Volodymyr Zelensky）打電話給特朗普（Donald Trump）道賀時，馬斯克正巧也在海湖莊園，於是加入了他們的談話。

花逾1.18億美元撐特朗普

據稱通話過程積極而親切，特朗普將電話轉成擴音，澤連斯基感謝馬斯克在俄烏戰爭中贊助星鏈，對烏克蘭的通訊方面提供了大大的幫助。消息人士說，這次通話大約持續了7分鐘，沒有討論任何政策。