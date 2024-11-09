特朗普接澤連斯基賀電　馬斯克加入通話惹關注

美國富豪馬斯克（Elon Musk）在選舉期間出錢出力支持特朗普，而在特朗普勝選的隔天，烏克蘭總統澤連斯基打電話恭賀特朗普時，馬斯克也加入通話。
據CNN報道，有知情人士透露，在澤連斯基（Volodymyr Zelensky）打電話給特朗普（Donald Trump）道賀時，馬斯克正巧也在海湖莊園，於是加入了他們的談話。
花逾1.18億美元撐特朗普
據稱通話過程積極而親切，特朗普將電話轉成擴音，澤連斯基感謝馬斯克在俄烏戰爭中贊助星鏈，對烏克蘭的通訊方面提供了大大的幫助。消息人士說，這次通話大約持續了7分鐘，沒有討論任何政策。
而澤連斯基也在X平台上發文表示，他已致電特朗普向他道賀，：「我們同意保持密切對話並推進合作。強大且堅定不移的美國領導力對世界和公正和平至關重要。」
馬斯克加入特朗普和澤連斯基通話的消息一出，引發外界對於他在新政府中是否有過多影響力的質疑。馬斯克的超級政治行動委員會在2024年競選中花費了超過1.18億美元（約9.17億港元）力挺特朗普，他自稱若特朗普當選，他將努力促進一項計劃，削減聯邦政府內部的支出。
一直與普京「定期聯繫」
另外，他與俄羅斯總統普京的來往也引發國家安全擔憂，因為SpaceX、NASA和美國軍方的關係可能使馬斯克能夠獲取敏感的政府資訊和美國情報。而《華爾街日報》9月的一篇報道稱，馬斯克和普京自2022年底以來一直保持「定期聯繫」，並稱他們討論了個人話題、商業和地緣政治緊張局勢。
《華爾街日報》曾就此求證馬斯克本人，但他並沒有回應。而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴該報，馬斯克和普京只通了一次電話，討論了「太空以及當前和未來的技術」。
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