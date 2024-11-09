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國際
2024-11-09 13:45:35

特朗普接澤連斯基賀電　馬斯克加入通話惹關注

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特朗普勝選後，馬斯克的影響力可能將大大增加。（圖／美聯社）

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美國富豪馬斯克（Elon Musk）在選舉期間出錢出力支持特朗普，而在特朗普勝選的隔天，烏克蘭總統澤連斯基打電話恭賀特朗普時，馬斯克也加入通話。

據CNN報道，有知情人士透露，在澤連斯基（Volodymyr Zelensky）打電話給特朗普（Donald Trump）道賀時，馬斯克正巧也在海湖莊園，於是加入了他們的談話。

花逾1.18億美元撐特朗普

據稱通話過程積極而親切，特朗普將電話轉成擴音，澤連斯基感謝馬斯克在俄烏戰爭中贊助星鏈，對烏克蘭的通訊方面提供了大大的幫助。消息人士說，這次通話大約持續了7分鐘，沒有討論任何政策。

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而澤連斯基也在X平台上發文表示，他已致電特朗普向他道賀，：「我們同意保持密切對話並推進合作。強大且堅定不移的美國領導力對世界和公正和平至關重要。」

馬斯克加入特朗普和澤連斯基通話的消息一出，引發外界對於他在新政府中是否有過多影響力的質疑。馬斯克的超級政治行動委員會在2024年競選中花費了超過1.18億美元（約9.17億港元）力挺特朗普，他自稱若特朗普當選，他將努力促進一項計劃，削減聯邦政府內部的支出。

一直與普京「定期聯繫」

另外，他與俄羅斯總統普京的來往也引發國家安全擔憂，因為SpaceX、NASA和美國軍方的關係可能​​使馬斯克能夠獲取敏感的政府資訊和美國情報。而《華爾街日報》9月的一篇報道稱，馬斯克和普京自2022年底以來一直保持「定期聯繫」，並稱他們討論了個人話題、商業和地緣政治緊張局勢。

《華爾街日報》曾就此求證馬斯克本人，但他並沒有回應。而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴該報，馬斯克和普京只通了一次電話，討論了「太空以及當前和未來的技術」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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