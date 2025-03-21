特朗普接管甘迺迪中心禁變裝騷　員工全裸拍片斥「審查」

美國總統特朗普接管甘迺迪表演藝術中心並親自擔任董事長，擬親自「篩選」節目，不過此舉惹來一名員工抗議，這名員工全裸上陣拍了一段影片，他稱特朗普要禁止變裝騷登台，認為缺乏包容性，並當場爆粗。

約35分鐘的影片

《紐約郵報》報道，這名32歲員工福賽斯（ Tavish Forsyth）是一名策劃總監（program director），他19日在自己的社交平台帳號，發布一段約35分鐘的影片，讓網友「大飽眼福」。

根據影片顯示，他一開始穿着衣服側身坐在床上表示，「特朗普（Donald Trump）已經接管了甘迺迪藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），那是我工作的地方。」