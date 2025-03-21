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國際
2025-03-21 17:45:07

特朗普接管甘迺迪中心禁變裝騷　員工全裸拍片斥「審查」

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特朗普接管甘迺迪中心禁變裝騷　員工全裸拍片斥「審查」

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美國總統特朗普接管甘迺迪表演藝術中心並親自擔任董事長，擬親自「篩選」節目，不過此舉惹來一名員工抗議，這名員工全裸上陣拍了一段影片，他稱特朗普要禁止變裝騷登台，認為缺乏包容性，並當場爆粗。

約35分鐘的影片

《紐約郵報》報道，這名32歲員工福賽斯（Tavish Forsyth）是一名策劃總監（program director），他19日在自己的社交平台帳號，發布一段約35分鐘的影片，讓網友「大飽眼福」。

根據影片顯示，他一開始穿着衣服側身坐在床上表示，「特朗普（Donald Trump）已經接管了甘迺迪藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），那是我工作的地方。」

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「我們的精神是DEI」

福賽斯指出，特朗普揚言要禁止變裝表演騷在甘迺迪中心演出，他表示：「正如俗話說，我們生來都是赤身裸體的，剩下的都是變裝。」之後他手指一彈，下一段畫面他赫然全裸，並在鏡頭前大方露出自己的「小弟弟」，令人瞠目結舌。

他用粗口怒斥特朗普，並忍不住抨擊：「我們的精神是DEI，多元化、公平和包容。但特朗普已宣布這是違法的。」他甚至表示：「美國所做的一切都是支持種族滅絕」。特朗普上月宣布開除甘迺迪表演藝術中心多名董事會成員，並親自擔任主席，揚言終止變裝表演活動，此舉被批評者抨擊為「極端審查」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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