特朗普推公務員自願離職派8個月遣散費　料省1000億美元

美國特朗普政府28日宣布，作為大幅縮減政府規模計畫的一部份，將向200多萬名聯邦政府文職僱員提供離職選項。凡願意離職走人的公務員，政府將為其提供8個月的遣散費。

根據《NBC News》與《路透社》等報道，一名政府高級官員表示，白宮預估將有5%到10%的聯邦員工辭職，估計可節省大約1,000億美元（約7,792億港元）。

2月6日前決定是否參加

報道稱，特朗普政府透過新建立的系統，讓官員能一次便把電子郵件寄給全體聯邦僱員。該電郵裏附有辭職信草稿，供收件人審核。若是有人願意辭職，可以在電郵回覆「辭職」一詞。

收到信件的聯邦僱員須在2月6日前決定是否參加這項「延期辭職」（deferred resignation）計劃。這項計劃的適用對象，涵蓋了移民和國家安全相關職位以及美國郵政以外的文職員工。