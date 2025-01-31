特朗普推公務員自願離職派8個月遣散費　料省1000億美元

美國特朗普政府28日宣布，作為大幅縮減政府規模計畫的一部份，將向200多萬名聯邦政府文職僱員提供離職選項。凡願意離職走人的公務員，政府將為其提供8個月的遣散費。
根據《NBC News》與《路透社》等報道，一名政府高級官員表示，白宮預估將有5%到10%的聯邦員工辭職，估計可節省大約1,000億美元（約7,792億港元）。
2月6日前決定是否參加
報道稱，特朗普政府透過新建立的系統，讓官員能一次便把電子郵件寄給全體聯邦僱員。該電郵裏附有辭職信草稿，供收件人審核。若是有人願意辭職，可以在電郵回覆「辭職」一詞。
收到信件的聯邦僱員須在2月6日前決定是否參加這項「延期辭職」（deferred resignation）計劃。這項計劃的適用對象，涵蓋了移民和國家安全相關職位以及美國郵政以外的文職員工。
不保證職位或機構存續與否
郵件也提到：「如果您選擇繼續擔任現任職務，我們感謝您重新專注於盡最大努力為美國人民服務，並期待作為更好的聯邦勞動力的一部分共同努力」；「目前，我們無法完全保證您的職位或機構存續與否，但如果您的職位被取消，您將得到有尊嚴的對待，並將獲得此類職位的保護」。
報道稱，這封電郵與2022年馬斯克接手Twitter時發給員工的訊息相似，也就是要求他們以電郵回覆是否願意留在Twitter，該社交平台在之後改名為X。對此，美國聯邦政府僱員聯合會（AFGE）全國主席凱利（Everett Kelley）嚴厲譴責這項計劃，稱其「不應被視為自願的」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章