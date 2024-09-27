特朗普推聯名陀飛輪盛惠10萬美金　網民嘲大選前「割韭菜」

美國大選已進入倒數階段，共和黨總統候選人、前總統特朗普卻似乎更加忙於「帶貨」。當地時間26日，特朗普再次推出新的聯名商品，為兩個系列不同價位的手錶，單隻最高售價為10萬美金（約77.8萬港元）。

據特朗普（Donald Trump）26日在其社交平台「真相社群」（Truth Social）發文稱：「特朗普官方手錶系列現已推出，這些手錶確實很特別，您一定會喜歡它們的，它們會是很棒的聖誕禮物。」特朗並附上購買連結，敦促他的支持者前去購買。

陀飛輪限量147隻

據官網公開資料，此次推出的特朗普手錶分為兩個系列，其中「特朗普勝利陀飛輪手錶」（Tourbillon）系列預購價格爲10萬美金（約77.8萬港元），限量147隻，據稱「幾乎完全」由8卡黃金製成，並鑲有122顆鑽石，表面上有「瑞士製造」的印記，特朗普表示，購買這款手錶的人還將得到他的親筆信。