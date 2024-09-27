特朗普推聯名陀飛輪盛惠10萬美金　網民嘲大選前「割韭菜」

美國大選已進入倒數階段，共和黨總統候選人、前總統特朗普卻似乎更加忙於「帶貨」。當地時間26日，特朗普再次推出新的聯名商品，為兩個系列不同價位的手錶，單隻最高售價為10萬美金（約77.8萬港元）。
據特朗普（Donald Trump）26日在其社交平台「真相社群」（Truth Social）發文稱：「特朗普官方手錶系列現已推出，這些手錶確實很特別，您一定會喜歡它們的，它們會是很棒的聖誕禮物。」特朗並附上購買連結，敦促他的支持者前去購買。
陀飛輪限量147隻
據官網公開資料，此次推出的特朗普手錶分為兩個系列，其中「特朗普勝利陀飛輪手錶」（Tourbillon）系列預購價格爲10萬美金（約77.8萬港元），限量147隻，據稱「幾乎完全」由8卡黃金製成，並鑲有122顆鑽石，表面上有「瑞士製造」的印記，特朗普表示，購買這款手錶的人還將得到他的親筆信。
另一款「戰鬥、戰鬥、戰鬥」（Fight, Fight, Fight）手錶系列售價在499至799美元不等（約3,882至6,216港元），其中較貴的鍍金版限量1,000隻，製造商強調這些手錶是透過付費許可協議出售，與政治無關，并且僅供個人欣賞，不用於投資目的。
曾推出聯名款聖經
據多家美媒報道，這已經不是特朗普第一次在競選期間推廣自己品牌商品，此前他曾推出過NFT數位交易卡、高筒運動鞋系列、聯名款聖經、聯名款銀幣等。
對此，美國網友紛紛在X上稱：「特朗普繼續選前騙局」；「天哪，他還有甚麼東西是不能賣的嗎」；「梅拉妮亞（Melania Trump）上霍士台（FOX）節目說通脹讓大家買不起民生必需品，同天她老公特朗普在賣10萬美金一隻的手錶」；「特朗普是不是覺得自己要輸了，趕緊再割一把韭菜」。
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Trump Sells $100K Gold Watches on Same Day Melania Insists People Can't Afford Basic Necessities https://t.co/MN6CiBm1Fk— Mediaite (@Mediaite) September 26, 2024