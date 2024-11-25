特朗普揀內閣人選以忠誠度行先 長子唐納德幕後操控｜特朗普當選

美國候任總統特朗普正籌組內閣，但人選甚具爭議性。據報其長子唐納德(Donald Trump Jr.)在過度時期成為影響力最大的家族成員，他推舉缺乏經驗的忠誠者，取代更有資格的人選擔任新政府要職。 路透社報道，特朗普極度重視忠誠，長期依賴家族成員提供政治建議，他會聽進誰的話，每次都是不同的人，這次是唐納德。捐款人、友人及政治盟友等6名知情人士透露，唐納德掌握主導權，左右內閣競爭人選的命運。從支持參議員萬斯作為特朗普的副手，到阻止前國務卿蓬佩奧入閣，唐納德都扮演重要角色。

傳唐納德加入保守派風險投資基金 預計唐納德將加入保守派風險投資基金1789 Capital，但知情人士透露，他仍會繼續主持以政治為主題的podcast節目，並支持宣傳特朗普政治理念的候選人。知情人士又指，唐納德將在白宮為父親獻策，但他不太可能參與日常決策討論。 根據知情者以及唐納德在社交平台「X」上的言論和公開發言，除了確保內閣人選忠誠於父親，唐納德還傾向選擇那些擁護反建制觀點的人，這些觀點包括保護主義經濟政策、減少軍事干預和削減海外援助。

兩名內閣人選在參議院面臨障礙 唐納德支持的兩名人選可能在參議院批准人事過程中面臨重重障礙，這兩人是特朗普計劃提名出任衛生部長的小羅拔甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)以及國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)。 小羅拔甘迺迪是環保分子，曾散播有關疫苗的錯誤資訊。加巴德曾是民主黨人，她曾暗示俄羅斯總統普京入侵烏克蘭有正當理由，並在2017年敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)對異見人士進行血腥鎮壓期間與他會面，因而引發爭議。