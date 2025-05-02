特朗普提名涉Signal洩密沃爾茲改任聯合國大使

美國總統特朗普證實，早前涉及通訊軟件Signal群組洩密事件主角沃爾茨(Michael Waltz)不再擔任國家安全顧問，並宣布，提名沃爾茨出任美國駐聯合國大使。沃爾茨表示，對於繼續為特朗普以及美國服務，深感榮幸。國家安全顧問一職將由國務卿魯比奧(Marco Rubio)將臨時兼任。 特朗普在社交平台發文，指沃爾茲從戰場上、到國會任職，以至擔任他的國家安全顧問，一直努力將美國國家利益放在第一位，相信沃爾茲在新的崗位亦會如是。特朗普又指，魯比奧在這段期間將會兼任國家安全顧問，並繼續在國務院發揮強而有力的領導作用。美國國務院發言人表示，魯比奧與特朗普密切合作，有信心可以同時處理好兩個職務的工作。

報道指或有其他涉事官員被撤換 在今年3月，沃爾茲錯誤將美國《大西洋》雜誌(The Atlantic)總編緝戈德堡(Jeffrey Goldberg)加入通訊程式Signal加密通訊群組，洩露美國官員討論空襲也門的訊息，特朗普及沃爾茨事後批評戈德堡編造謊言，其後沃爾茨承認由他建立通訊群組，表示對事件負全責；特朗普則指，沃爾茨毋須為事件道歉。美國傳媒報道，特朗普最終決定撤換掉沃爾茨，是因為他已失去政府其他官員的信任。有熟悉國家安全委員會情況的消息人士指，特朗普認為洩密事件經已發生一段時間，沃爾茨現時離職可以被視為白宮人事改組的一部分。另有報道指，副國家安全顧問黃之瀚等其他官員，亦有可能被撤換。