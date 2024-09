特朗普揚言向「離棄美元」國家 收100%關稅｜美國大選2024

美國共和黨總統候選人特朗普前日(7日)揚言,要那些想「去美元化」、不再使用美元結算的國家,付出高昂代價,警告會向相關國家徵收100%關稅,其言論引起各界關注。

美國大選2024|特朗普︰離開美元 將無法與美國做生意

特朗普在威斯康辛州的競選集會上表示,很多國家正離開美元,如我上台他們將不能這樣做」,他揚言「你離開美元,就無法與美國做生意,因為我們將對你們的商品徵收100%關稅」。(You leave the dollar and you’re not doing business with the United States because we are going to put a 100% tariff on your goods)。