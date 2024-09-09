特朗普揚言向「離棄美元」國家 收100%關稅｜美國大選2024

特朗普在威斯康辛州的競選集會上表示，很多國家正離開美元，如我上台他們將不能這樣做」，他揚言「你離開美元，就無法與美國做生意，因為我們將對你們的商品徵收100%關稅」。(You leave the dollar and you’re not doing business with the United States because we are going to put a 100% tariff on your goods)。

美國共和黨總統候選人特朗普前日(7日)揚言，要那些想「去美元化」、不再使用美元結算的國家，付出高昂代價，警告會向相關國家徵收100%關稅，其言論引起各界關注。

特朗普日前在威斯康辛州拉票︰

據報，特朗普作出此言論前，曾就如何懲罰那些希望以美元以外的貨幣進行雙邊貿易的盟友或對手，跟經濟顧問討論了多個月。知情人士並向彭博社稱，特朗普的其他懲罰選項，還包括出口管制以及貨幣操縱指控等。中國、印度、巴西、俄羅斯和南非去年在峰會上討論去美元化，而特朗普則主張美元繼續成為世界儲備貨幣。

美國大選2024｜分析︰恐致中美「雙輸局面」損人不利己

美國CNBC引述分析指，若特朗普真的落實上述徵收100%關稅主張，對中美會構成「雙輸局面」，「因為中國的出口領域極具競爭力，它一直是降低全球通脹的力量……如對中國出口徵收100%關稅，可以想像美國通脹率會提高到何種程度」。