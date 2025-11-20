特朗普揚言沒事隱瞞 外界關注或陷危機 參眾兩院通過公開愛潑斯坦案文件

美國眾議院周二以壓倒性的票數表決通過法案，強制司法部公開已故富商愛潑斯坦性交易案所有文件，參議院其後亦以全體一致同意的免投票方式通過，稍後交由特朗普簽署生效。外界關注文件曝光會否令特朗普陷入危機，但他聲言自己沒事情要隱瞞。

眾議院以427票贊成、1票反對通過法案，唯一投反對票的是共和黨的路易斯安那州眾議員、特朗普的堅定支持者希金斯(Clay Higgins)，他聲言不想無辜者受牽連；參議院之後亦通過相關法案。兩院表決前，國會山莊外有逾20名愛潑斯坦性侵案女受害人請願，促請公開相關調查文件；得知表決結果後，她們在議事廳旁聽席上鼓掌，部分人相擁落淚。