特朗普揚言沒事隱瞞 外界關注或陷危機 參眾兩院通過公開愛潑斯坦案文件

美國眾議院周二以壓倒性的票數表決通過法案，強制司法部公開已故富商愛潑斯坦性交易案所有文件，參議院其後亦以全體一致同意的免投票方式通過，稍後交由特朗普簽署生效。外界關注文件曝光會否令特朗普陷入危機，但他聲言自己沒事情要隱瞞。
眾議院以427票贊成、1票反對通過法案，唯一投反對票的是共和黨的路易斯安那州眾議員、特朗普的堅定支持者希金斯(Clay Higgins)，他聲言不想無辜者受牽連；參議院之後亦通過相關法案。兩院表決前，國會山莊外有逾20名愛潑斯坦性侵案女受害人請願，促請公開相關調查文件；得知表決結果後，她們在議事廳旁聽席上鼓掌，部分人相擁落淚。
特朗普早前一改態度，表明支持共和黨人投票公開文件，指自己沒事要隱瞞，有分析指他是因明知眾院已夠票通過，才故作大方轉軚。特朗普於表決前在社交平台發文，指不在意法案何時通過，重申不希望共和黨議員因事件而忽略政府取得的成就。特朗普早前表示會簽署法案，公開所有相關文件，外界關注他會否拖延；路透社引述消息稱，白宮沒想過參院會如此快速通過法案，對此感措手不及。
記者問為何不自行公開文件 遭特朗普斥責
特朗普在白宮接見沙特阿拉伯王儲穆罕默德時，被記者追問為何不自行公開文件，要等國會出手時，斥責提問的美國廣播公司(ABC)記者糟糕及可怕，威脅吊銷該公司牌照。曾於08年因扯皮條罪行而入獄13個月的愛潑斯坦，於2019年再因涉及未成年少女性交易二次被捕，引起全球關注，最終在等待審訊時死於曼克頓監房，被判定為自殺。愛潑斯坦多年來跟眾多政商名流過從甚密，其中特朗普一直否認與其案件有關，聲言與愛潑斯坦曾是朋友，但後來已無往來。