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國際
2025-03-22 16:15:30

特朗普撤銷拜登及賀錦麗安全許可　禁接觸機密資訊

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美國總統特朗普。（資料照／美聯社）

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美國總統特朗普21日撤銷十多名政界人士的安全許可證，包括美國前總統拜登及其家人、前副總統賀錦麗和前國務卿希拉莉，並聲稱此舉原因是出於國家利益

據《紐約郵報》（New York Post）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）21日發布一份備忘錄，撤銷多名美國政界人士的安全許可，原因是他們訪問機密資訊不再符合國家利益

包括多名拜登政府成員

據報道，遭撤銷安全許可證的政界人士包括特朗普過去參選總統時的3名競爭對手，即美國前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）、前總統拜登（Joe Biden）和前副總統賀錦麗（Kamala Harris），以及曾負責調查主導調查特朗普案件的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）和曼克頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）等人。

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名單上還包括多名拜登政府成員，例如前國務卿布林肯（Antony Blinken），前國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）以及前司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）。摩納可曾協調美國司法部應對對2021年1月6日國會山莊之亂。

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共和黨議員也在名單上

此外，曾參與國會山莊之亂調查的共和黨議員金辛格（Adam Kinzinger）與切尼（Liz Cheney）也在名單上。

特朗普在備忘錄中寫道：「我在此指示各行政部門和機構負責人採取一切必要的額外行動，並遵守現行法律，撤銷上述人員持有的任何有效安全許可，並立即撤銷他們對機密資訊的訪問權限。」

特朗普還命令各行政部門和機構負責人「禁止這些人在無人陪同的情況下進入美國政府機構設施」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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