特朗普撤「出生公民權」24個民主黨州市入稟挑戰

美國總統特朗普回朝後首日即狂簽行政命令，其中備受關注的一項是非美國公民父母、非綠卡在當地產子後，子女將不會如過去般獲得出生公民權(birthright citizenship)，措施將於30日後執行。但美國憲法第14修正案保障所有在美國出生的人均享公民權，特朗普此項行政命令被拍違憲，目前已有最少24個民主黨州份及城市，入稟挑戰禁令。

入稟的包括新澤西、伊利諾伊等22個州、華盛頓特區、三藩市市政府，以及多個民權組織，要求法院暫停特朗普的行政命令。有份發起訴訟的加州總檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，有關行政命令明顯違憲，形容是「非美國」(un-American)，並遠超總統權限。