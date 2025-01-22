特朗普撤「出生公民權」24個民主黨州市入稟挑戰

美國總統特朗普回朝後首日即狂簽行政命令，其中備受關注的一項是非美國公民父母、非綠卡在當地產子後，子女將不會如過去般獲得出生公民權(birthright citizenship)，措施將於30日後執行。但美國憲法第14修正案保障所有在美國出生的人均享公民權，特朗普此項行政命令被拍違憲，目前已有最少24個民主黨州份及城市，入稟挑戰禁令。
入稟的包括新澤西、伊利諾伊等22個州、華盛頓特區、三藩市市政府，以及多個民權組織，要求法院暫停特朗普的行政命令。有份發起訴訟的加州總檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，有關行政命令明顯違憲，形容是「非美國」(un-American)，並遠超總統權限。
華盛頓州檢察長布朗(Nick Brown)則稱，出生公民權已實施逾150年，「出生公民權清楚表明，公民身份不能以一個人的種族、民族或父母來自哪裡作為條件」，指總統無權改變。他指該行政指令會影響每年在美國出生15萬名新生嬰兒，他們會變成無證兒童，甚至無國籍。
特朗普就職｜執法權擴大 可在學校教堂醫院抓非法移民
誓言大力打擊非法移民的特朗普，亦擴大執政部門權力，容許執法人員在學校、宗教場所、醫院、婚禮及葬禮等活動展開執法行動，令非法移民不能再躲藏於這些「敏感地區」。有關注組織憂慮這將在移民社區引起憂慮，令家長不敢讓子女上學，或在有需要時不敢求醫。目前估計有約1,100萬人在美國非法居留。