特朗普擬下月加徵中國貨10%關稅 外交部：關稅戰沒有贏家

在首個任期大打關稅牌的特朗普，第二個任期甫開始又重燃關稅戰火。繼上任首天宣布2月1日起向加拿大和墨西哥入口貨品徵收25%關稅後，他周二揚言會對歐盟徵關稅，並指其政府正討論於2月1日起向中國貨品加徵10%懲罰關稅，因中國經加拿大和墨西哥兩國，將鴉片類藥物芬太尼運入美國。外交部發言人毛寧回應指，中方已就關稅問題多次表明立場，貿易戰、關稅戰沒有贏家。中方將堅定維護國家利益。 特朗普競選時稱會向中國貨徵收60%關稅，在就職禮當天並未提及，正當外界以為特朗普政府與中國關係將有好開始時，他周二突然說正考慮，並定出2月1日明確日期。白宮貿易顧問納瓦羅受訪時稱，「特朗普考慮向加拿大、墨西哥和中國徵收25、25和10(%)或其他，是因為每天有300名美國人死亡。」他所指的是美國人因濫用芬太尼而死。

在外交部例行記者會上，有記者追問發言人毛寧中美是否已就關稅問題對話或磋商，她稱中方願同美方保持溝通，妥善處理分歧，拓展互利合作，推動中美關係穩定健康永續發展。中方也將堅決維護自身利益。另外，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應芬太尼的問題時稱，中方已為美國應對芬太尼提供支持，白宮之前亦稱中國的舉措為美國打擊芬太尼提供了幫助。

威脅中方不賣TikTok就徵100%關稅 除了芬太尼問題，特朗普似乎也將TikTok一半股權買給美方與關稅掛鈎。他簽署行政命令讓中資的TikTok「不賣即禁」法例延遲75天生效，以便其找到美國買家。特朗普指若中國反對賣TikTok，將被視為「敵對行為」，必會向中國徵收高達100%的關稅，「(北京)最終會同意，因我們會向中國徵收關稅」。有指特朗普沒有在上任首天宣布徵收中國關稅，似乎是作為TikTok買賣協議的談判籌碼。特朗普周二出席一個人工智能(AI)合作協議場合時，回應有關其親信馬斯克收購TikTok傳聞，稱對此持開放態度。有關AI協議涉及3間公司，包括埃里森(Larry Ellison)持有的甲骨文(Oracle)，特朗普當著他面說，「我也想Larry買它(TikTok)」。馬斯克在去年總統大選最後階段，出錢出力助特朗普獲勝，他旗下公司包括社交平台「X」、航天科技公司SpaceX，還有在上海設有廠房的電動汽車公司Tesla。

外交部回應國務卿魯比奧譯名傳聞 另外，過去立場反華的前參議員魯比奧獲參議院通過出任國務卿。他任參議員期間在香港和新疆議題上猛烈抨擊中國，遭中方制裁，不可進入中國。而制裁名單中的譯名是「盧比奧」，有輿論發現盧比奧在近日外交部發布的文稿中，已變成魯比奧，被認為此舉是避免掌管外交事務的魯比奧不能進入中國。毛寧被問及此事，回應稱還沒注意到有關情況，「我想，與中文譯名相比，更重要的是他的英文名字。」至於制裁，她指中方制裁針對的是損害中國正當利益的言行。