特朗普擬削千億預算　減教育醫療　增國防開支

《路透社》道，白宮預算管理局（OMB）聲明指出，非國防類可自由支配支出將削減23%，降至2017年以來最低水準，而國土安全支出將比2025年度增加近65%。預算局局長沃特（Russ Vought）在聲明中強調：「在這個關鍵時刻，我們需要一份歷史性的預算，一份終結國家衰退、以美國人利益為先，並前所未有地支持軍隊與國土安全的預算。」

美國總統特朗普（Donald Trump）政府2日提出2026財政年度預算草案，計劃削減多達1,630億美元（約1.26萬億港元）的聯邦開支，集中在教育、住房及醫療研究等部門，轉而大幅增加國防與邊境安全支出，引發兩黨議員關注。

根據該預算草案，美國國家衛生研究院（NIH）與疾病管制與預防中心（CDC）預算被削減超過40%，並將國稅局（IRS）預算削減約24.9億美元。川普政府稱，此舉將「終結拜登政府對國稅局執法權的武器化」。

削減協助低收入家庭供暖

民主黨議員抨擊這份預算是「對辛苦工作的美國人的全面攻擊」，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發聲明表示：「特朗普假裝自己是平民英雄的時代結束了。他的政策根本是赤裸裸的反民眾行動。」

共和黨內部則出現分歧，參議院撥款委員會共和黨首席議員柯林斯（Susan Collins）表示：「這份預算提案送抵國會的時間太晚，關鍵細節仍未明朗。根據我初步的審閱結果，我對此有嚴重保留。」她坦言，對削減協助低收入家庭供暖的計劃表示擔憂。