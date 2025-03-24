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國際
2025-03-24 19:58:19

特朗普擬審查綠卡申請者社交媒體帳號 反對者批扼殺言論自由 指美國正走向專制

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特朗普上任後多項政策引起極大爭議。(美聯社)

特朗普上任後多項政策引起極大爭議。(美聯社)

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特朗普政府建議，針對已在美國合法居留的綠卡申請者的社交媒體帳號進行審查。此舉被批評扼殺言論自由，但官員堅稱這對「加強身份驗證、檢驗及國家安全審查」，是必要的做法。

英國《獨立報》報道，根據現行規定，居住在國外的美國簽證申請人須向美國國籍及移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)通報社交媒體帳號名稱，但特朗普政府現在建議把這項政策擴大至已合法居留美國、正申請永久居留權或尋求庇護的人。USCIS指出，為「加強身份驗證、檢驗及國家安全審查」，審查社交媒體帳號有其必要性。

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USCIS正徵集民眾對這項提案的意見，截止日期為5月5日。
 

加州民眾上周六在洛杉磯聯邦大樓及國家公墓外集會，抗議特朗普政府新政策。(美聯社) 加州民眾上周六在洛杉磯聯邦大樓及國家公墓外集會，抗議特朗普政府新政策。(美聯社) 加州民眾上周六在洛杉磯聯邦大樓及國家公墓外集會，抗議特朗普政府新政策。(美聯社) 加州民眾上周六在洛杉磯聯邦大樓及國家公墓外集會，抗議特朗普政府新政策。(美聯社) 加州民眾上周六在洛杉磯聯邦大樓及國家公墓外集會，抗議特朗普政府新政策。(美聯社)

然而，至今收集到的意見中，多數表達強烈反對。例如，一名反對者寫道：「美國正走向專制。現任政府不喜歡的任何事情，(對他們來說)都是壞事……此舉將違反(美國憲法)第一修正案。」

另一則評論寫道，此舉將「對言論自由造成寒蟬效應。對政府審查網絡言論的擔憂，無異於將扼殺言論自由。對於來自不同政治形勢國家的人，這尤其令人擔憂，他們可能擔心自己的網絡活動被誤解。」

在現有的143則評論中，29則提及侵犯言論自由。有人寫道：「這項政策將侵蝕讓美國成為自由燈塔的基本價值，包括言論自由、私隱權和人權。」
 

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