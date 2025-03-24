特朗普擬擴大審查綠卡申請者社交媒體帳號 反對者批扼殺言論自由 指美國正走向專制

特朗普政府建議，針對已在美國合法居留的綠卡申請者的社交媒體帳號進行審查。此舉被批評扼殺言論自由，但官員堅稱這對「加強身份驗證、檢驗及國家安全審查」，是必要的做法。

英國《獨立報》報道，根據現行規定，居住在國外的美國簽證申請人須向美國國籍及移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)通報社交媒體帳號名稱，但特朗普政府現在建議把這項政策擴大至已合法居留美國、正申請永久居留權或尋求庇護的人。USCIS指出，為「加強身份驗證、檢驗及國家安全審查」，審查社交媒體帳號有其必要性。