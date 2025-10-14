特朗普擬派駐國民警衛隊　波特蘭數百人冒寒雨裸騎抗議

美國俄勒岡州波特蘭市數百名民眾12日以裸騎方式，抗議總統特朗普試圖動員國民警衛隊平息示威活動。這場臨時舉辦的「世界裸騎」活動中，參與者不畏寒風細雨，以最具波特蘭特色的方式表達他們的訴求。

常有多達1萬人參與

《美聯社》報道，這場緊急裸騎活動是由世界裸騎波特蘭分部所發起。儘管當天氣溫僅攝氏12度且下着雨，仍無法阻擋民眾參與的熱情。部分參與者全裸上陣，僅戴着自行車安全帽，也有人穿羊毛襪和假髮等配件。

波特蘭自2004年起每年夏季都會舉辦裸騎活動，常有多達1萬名騎士參與。但本次匆忙召集活動的組織者表示，有必要再次舉行裸騎活動，以反對特朗普動員國民警衛隊平息抗議活動的企圖。這次的緊急裸騎活動因天氣因素，完全裸露的參與者較往年少。