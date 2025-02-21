特朗普擬裁6700人廢國稅局　冀7000億對外關稅扭轉赤字

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日向《霍士新聞》透露，特朗普政府會成立「對外稅務局」（External Revenue Service）的目的很簡單，就是「廢除國稅局，讓所有外人埋單」。

稱利率將大幅下降

據《紐約郵報》報道，就在美國納稅季前夕，特朗普政府將大裁國稅局6,700人，還將廢了國稅局。盧特尼克表示，未來四年中，特朗普的目標之一就是讓美國關稅收入變得無比龐大，大到不再需要國稅局。

「正如總統說的『對等關稅』（reciprocal tariffs），要嘛你們降低你們的關稅，要嘛我們提高我們的關稅。如果我們達到他們的水平，每年將為美國帶來7,000億美元（約5.44萬億港元）的收入，與其他任何國家平等。」盧特尼克強調：「如此一來，我們的赤字沒了。利率將大幅下降，美國整個經濟將呈現爆炸性成長。」