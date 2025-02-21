特朗普擬裁6700人廢國稅局　冀7000億對外關稅扭轉赤字

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日向《霍士新聞》透露，特朗普政府會成立「對外稅務局」（External Revenue Service）的目的很簡單，就是「廢除國稅局，讓所有外人埋單」。
稱利率將大幅下降
據《紐約郵報》報道，就在美國納稅季前夕，特朗普政府將大裁國稅局6,700人，還將廢了國稅局。盧特尼克表示，未來四年中，特朗普的目標之一就是讓美國關稅收入變得無比龐大，大到不再需要國稅局。
「正如總統說的『對等關稅』（reciprocal tariffs），要嘛你們降低你們的關稅，要嘛我們提高我們的關稅。如果我們達到他們的水平，每年將為美國帶來7,000億美元（約5.44萬億港元）的收入，與其他任何國家平等。」盧特尼克強調：「如此一來，我們的赤字沒了。利率將大幅下降，美國整個經濟將呈現爆炸性成長。」
豪華郵輪不繳稅
現年78歲的特朗普1月就職之前就曾宣布，計畫成立「對外稅務局」，負責收取來自外國的「所有關稅、稅費和收入」。
盧特尼克還說，特朗普計劃解決豪華郵輪不繳稅的問題：「你看過船尾掛美國國旗的郵輪嗎？他們都掛利比里亞或巴拿馬的國旗，它們都不繳稅。每艘超級郵輪都不繳稅，還有船上的外國酒類也都不繳稅。這一切亂象，將在特朗普政府下消失。」
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