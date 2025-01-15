特朗普擬設「對外稅務局」專門處理關稅 被指架床疊屋

美國候任總統特朗普將於下周一(20日)就職，各界正關注他的關稅主張將如何展開。特朗普周二在社交平台表示，上任首日將成立「對外稅務局」(External Revenue Service)處理關稅等事宜。 特朗普在貼文中表示，美國人已被稅務局 (Internal Revenue Service)徵稅得太久，「透過軟弱且可悲的貿易協議，美國經濟為世界帶來增長和繁榮，同時對自己徵稅」，他揚言「現在是時候改變」。他表示，「我們將開始向那些從我們身上賺錢的人收取貿易稅，他們將開始支付，終於，他們應該支付他們應付的公平份額」。

貼文未有交代新部門如何運作等細節，包括沒具體說明新成立的「對外稅務部」會否取代美國海關和邊境保護局對進口商品的關稅、稅收、費用和罰款的徵收，以及稅務局對海外企業或個人徵收的稅收。 被指跟成立「政府效率部門」相矛盾 暫亦未知新部門會否成為額外的政府架構，這「架床疊屋」做法，被指跟特朗普成立的非正式「政府效率部門」(Department of Government Efficiency、DOGE)初衷相矛盾。DOGE由特朗普金主馬斯克以及生物科技企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同領導，負責節省政府開支及精簡運作。

彭博︰擬每月提高關稅2至5% 特朗普揚言上任後將向加拿大及墨西哥徵收25%關稅，直至兩國有效取締毒品和非法移民為止，並揚言向中國加徵10%關稅。較早前彭博社引述消息，指特朗普的經濟團隊正討論每個月逐步提高關稅約2%至5%，而非一次過加徵，以免令美國通脹飆升之餘，亦可一邊增加談判籌碼。 報道並稱其中一個建議是引用《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act)的行政權力，制定累進關稅時間表。報道稱參與討論的包括多位特朗普提名的人選，計有獲提名財長的貝森特(Scott Bessent)、國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)，以及政府經濟顧問委員會主席米蘭(Stephen Miran)等；而有關討論屬於初步階段，未正式提交特朗普。