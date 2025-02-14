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國際
2025-02-14 11:00:31

特朗普支持及反對率均創新高　7成人認同正履行競選承諾

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美國總統特朗普。（資料照／美聯社）

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繼去年在美國大選獲得壓倒性勝利後，重返白宮的特朗普已開始履行其大選時的承諾。多項最新民調顯示，「特朗普2.0」的初始支持率高於其第一任期，但反對率也創下新高，意味特朗普仍然面臨不利局面。

69%受訪者認為「強硬」

據哥倫比亞廣播公司（CBS）9日公布的民調結果，在特朗普上任3周後，他的整體施政滿意度為53%，不滿意度為47%，高達7成受訪者認為特朗普正在兌現競選承諾。這是特朗普在CBS歷屆民調中取得的最高支持率。

該民調顯示，有69%受訪者形容特朗普「強硬」，63%形容他「精力充沛」，60%說他「專注」，58%認為他做事「有成效」，特別特朗普的支持者和選民認為他在結束多元、公平及包容（DEI）計劃以及驅逐非法移民等問題上，作出了足夠的努力。

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低於1953年以來歷任總統

此外，有多項民調顯示，特朗普的整體支持率比8年前更高，美媒分析指其主要原因是他如今在共和黨內獲得更高支持率。蓋洛普（Gallup）的民調結果顯示，特朗普此次新上任後的整體支持率為47%，高於2017年他第一任期初上任時的45%；皮尤研究中心（Pew Research Center）民調亦顯示特朗普獲得47%的支持率，高於他第一任期內的所有數據。

不過，蓋洛普和皮尤的民調亦指出，對特朗普的反對率亦創新高，分別來到48%和51%，這意味着特朗普仍然面臨不利局面，且特朗普第二任期的初始支持率為47%，與他第一任期就職時的45%相近，仍低於1953年以來的歷任美國總統。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

特朗普遇刺大難不死。(美聯社) 特朗普遇刺大難不死。(美聯社) 特朗普遇刺大難不死。(美聯社) 特朗普遇刺大難不死。(美聯社) 特朗普遇刺大難不死。(美聯社) 特朗普遇刺大難不死。(美聯社)

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