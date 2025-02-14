特朗普支持及反對率均創新高　7成人認同正履行競選承諾

繼去年在美國大選獲得壓倒性勝利後，重返白宮的特朗普已開始履行其大選時的承諾。多項最新民調顯示，「特朗普2.0」的初始支持率高於其第一任期，但反對率也創下新高，意味特朗普仍然面臨不利局面。

69%受訪者認為「強硬」

據哥倫比亞廣播公司（CBS）9日公布的民調結果，在特朗普上任3周後，他的整體施政滿意度為53%，不滿意度為47%，高達7成受訪者認為特朗普正在兌現競選承諾。這是特朗普在CBS歷屆民調中取得的最高支持率。

該民調顯示，有69%受訪者形容特朗普「強硬」，63%形容他「精力充沛」，60%說他「專注」，58%認為他做事「有成效」，特別特朗普的支持者和選民認為他在結束多元、公平及包容（DEI）計劃以及驅逐非法移民等問題上，作出了足夠的努力。