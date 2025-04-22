特朗普支持率42%創重返白宮新低　路透社民調：不少人擔心他權力擴張

美國總統特朗普支持率持續下跌，路透社與Ipsos周一結束、為期6天的民調顯示，約42%人滿意他作為總統的表現，較3星期前的43%跌一個百分點；42%支持率也是其第二度入主白宮後的新低，他1月20日宣誓就職後數小時的民調顯示，其支持率為47%。不少受訪民眾稱，擔心特朗普權力擴張。特朗普甫上任便簽署多項行政命令，擴張其在政府部門，以及大學和律師行等私人機構的影響力，震驚反對派。

特朗普支持率｜不贊同特朗普凍結哈佛大學等撥款

路透社指，特朗普的支持率較上屆民主黨籍總統拜登在任大部分時間為高，但不少美國人對他的擴權感到不安，包括懲罰被其視為過於自由派的大學，以及特朗普「安插」自己為甘迺迪表演藝術中心董事會主席。4,306名受訪者中約83%的人認為特朗普必須遵從聯邦法院的裁定，即使他本人不想這樣。57%受訪者包括三分一共和黨人稱，不同意特朗普因為不滿大學運作而暫停大學撥款。特朗普質疑大學未有阻止校園反猶太主義，凍結對有關大學的巨額聯邦預算撥款，包括著名學府哈佛大學的逾20億美元(約156億港元)撥款。