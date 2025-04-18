特朗普政府擬收天價港口費　針對中國建造或註冊船隻

美國政府計劃對中國製造或與中國有關的船隻徵收高額港口費用，最高金額可達150萬美元（約1,164萬港元），預計將在6個月內開始實施。此項新政策將豁免美國擁有和註冊的船隻，顯示美國政府意圖打擊中國在全球航運業的主導地位。

航運業界強烈反彈

根據路透社報道，美國貿易代表署（USTR）原本提議，若船隊中包含在中華人民共和國「建造或註冊的船隻」，進入美國港口時將被徵收最高150萬美元的費用。然而，這項提議引發全球航運業界的強烈反彈，他們擔憂這將大幅提高美國進出口成本。