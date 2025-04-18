特朗普政府擬收天價港口費　針對中國建造或註冊船隻

美國政府計劃對中國製造或與中國有關的船隻徵收高額港口費用，最高金額可達150萬美元（約1,164萬港元），預計將在6個月內開始實施。此項新政策將豁免美國擁有和註冊的船隻，顯示美國政府意圖打擊中國在全球航運業的主導地位。
航運業界強烈反彈
根據路透社報道，美國貿易代表署（USTR）原本提議，若船隊中包含在中華人民共和國「建造或註冊的船隻」，進入美國港口時將被徵收最高150萬美元的費用。然而，這項提議引發全球航運業界的強烈反彈，他們擔憂這將大幅提高美國進出口成本。
FreightWaves新聞網指出，白宮和美國貿易代表署正在考慮修改方案，計劃對小型船舶運營商，以及運送農產品和大宗商品出口的船隻收取較低費用，以減輕對相關產業的衝擊。
造成「災難性後果」
加拿大溫莎港務局執行長薩蒙斯（Steve Salmons）警告，特朗普希望振興美國造船業的計劃，可能透過關稅、費用和稅收的組合來為項目融資，這恐怕會增加航運公司、港務局和消費者的成本負擔。
美國華盛頓州的農民也表達了擔憂，即使他們不直接出口農產品到中國，新的港口費用政策仍可能對他們造成「災難性後果」。據報道，德克薩斯州有超過250萬個就業機會來自港口貿易，這些工作可能受到全球貿易爭端的影響。
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