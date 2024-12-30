特朗普政府效率部準備刪公共媒體補助　《芝麻街》岌岌可危

美國候任總統特朗普在勝選後立刻宣布設立「政府效率部」(DOGE)，並任命特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)主管部門，為減少政府非必要支出與降低債務，準備大砍聯邦預算，美國公共電視網(Public Broadcasting Service，PBS)和全國公共電台(National Public Radio，NPR)將成為被清算的對象，這也讓存在已久的「芝麻街」（Sesame Street）岌岌可危。

綜合報道，PBS與NPR加起來每年佔聯邦政府支出逾5億美元，一向反對公共媒體存在的共和黨認為兩間依靠政府資金與捐款營運的媒體立場明顯偏左，未能反映社會立場。2012年，共和黨總統參選人羅姆尼(Mitt Romney)曾揚言要停止補助PBS預算，當時引發許多民主黨人不滿。今次在馬斯克主導的政府效率部協助執行之下，兩間公共媒體預算很大機會會被砍掉。假如成真，自1969年便於PBS上播放的《芝麻街》(Sesame Street) 等教育、新聞、文化與地區性節目將停止於公共媒體廣播。