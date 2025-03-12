特朗普效應｜格陵蘭議會選舉爆冷親商界中間偏右勝出 靠攏美國政黨得票第二

北極圈全球最大島嶼格陵蘭周二舉行議會選舉，結果爆冷由在野中間偏右民主黨(Demokraatit)勝出，該黨親商界並傾向以緩慢的循序漸進方式脫離丹麥獨立。是次選舉由兩大議題主宰，分別是由半自治走向獨立，以及美國總統特朗普「收購」格陵蘭言論。當地6大政黨均支持獨立但步伐不同，而大部分格陵蘭人並不歡迎特朗普的建議。選前被看高一線的主要在野黨「方向黨」(Naleraq)，主張快速獨立，並且與美國建立更緊密關係，得票排第二。執政黨「因紐特人共同體」(Inuit Ataqatigiit)與執政盟友前進黨(Siumut)得票分別第三和第四，合共取得36%選票，較2021年的66.1%大跌。

特朗普效應｜民主黨勝出 黨魁也意外

民主黨得票29.9%，較2021年的9.1%大幅上升，而方向黨得票為24.5%，亦較4年前選舉的不足12%大有斬獲。民主黨黨魁尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)曾任工業及礦物部長，稱「民眾求變……大家想更多商機支撐我們的福利。我們不想明天便獨立，希望有良好的基礎」。報道指，33歲的尼爾森也意外其政黨勝出，他稱「我們非常開心」，民主黨將與其他政黨商討籌組聯合政府。現屆執政聯盟與民主黨一樣傾向緩慢走向獨立，總理埃格德稱尊重選舉結果。他2月初宣布提早大選，稱格陵蘭從未經歷過如此大外部壓力，在此重要時刻國家須團結。今屆議會選舉投票踴躍，部分票站須延長開放時間半小時，親商界政黨勝出，反映格陵蘭人較著重醫療福利、教育、文化保存及其他社會政策，脫離丹麥獨立非首要關注。