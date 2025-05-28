特朗普效應？美國人申請英國公民身份 人數創歷史新高

美國《國會山莊報》(The Hill)報道，英國內政部最新數據顯示，尋求移居英國的美國人數量，創下歷史新高。 最近1年逾6600美國人申請英籍 截至3月的一年內，超過6,600名美國公民申請英國公民身份，較前一年增加30%。報道指，在美國總統特朗普去年11月當選時，還有他今年1月重返白宮期間，申請英國公民身份的美國公民數量明顯增加。 今年頭3個月，共1,931名美國公民申請英國公民身份，創下20年來單季申請人數新高。2024年最後一季的申請人數為1,723人，是有記錄以來第二高。值得注意的是，特朗普2016年首次當選總統後，美國人申請英國國籍人數也同樣大幅增加。

英國官員：望減少移民人數 英國內政部未就美國《國會山莊報》內容作回應，英國官員則強調，他們希望降低國內淨移民人數。而最新數據顯示，截至今年3月的一年內，申請英國國籍以南亞和撒哈拉沙漠以南非洲(Sub-Saharan Africa)國家人士為最多。 英國內政大臣顧綺慧(Yvette Cooper)本月初在國會演說時表示：「縱觀英國歷史，人們來這裡創業、讀大學、為英國文化和體育作出卓越貢獻，並且從事一些最艱巨的工作，這些都讓英國更為強大……然而為了成功、有效和公平，我們(英國)的移民政策必須妥善控制及管理。」