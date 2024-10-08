特朗普斥移民將「壞基因」帶入美國 白宮譴責：言論令人作嘔｜美國大選2024

美國總統大選共和黨候選人特朗普周一(7日)指摘，非法移民正將「壞基因」帶入美國；他早前表示移民污染美國人血液，現在顯然更煽動。白宮迅速譴責特朗普，以「卑鄙、令人作嘔」來批評其反移民言論。 特朗普：殺人犯是基因使然 特朗普周一接受電台訪問時批評民主黨對手賀錦麗，他引用政府數據指，美國有數千移民犯下殺人罪，但聯邦移民部門並未將犯事者拘留。他對保守派電台節目主持人Hugh Hewitt表示：「你現在知道了吧，一個殺人犯－－我相信這是真的－－這是基因使然。我們國家現在有很多壞基因。」

白宮急譴責 白宮迅速譴責特朗普的言論「卑鄙」，新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)向傳媒表示：「這種言論令人憎恨、讓人厭惡，(這種說法)不恰當，我們國家也無法容忍……這與我們聽到移民如何污染血液的言論同樣卑鄙，令人作嘔。」她補充說：「我們會繼續堅拒這種卑鄙、令人不安、充滿仇恨的言論。」 特朗普錯誤解讀數據 傳媒指，特朗普是錯誤解讀美國移民與海關執法局9月發布的數據。這些數據橫跨數十年，特朗普在那段期間曾擔任總統，而這些數據也未包括在移民與海關執法局以外(如州、地方或其他聯邦機構)遭監禁的人。