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國際
2025-05-24 16:45:43

特朗普新政促25年內核能增四倍　應付人工智能電力需求

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特朗普簽署行政命令，放寛核能監管流程。（圖／美聯社）

美國總統特朗普於24日簽署多項行政命令，透過放寬核能產業法規審批流程並強化燃料供應鏈，積極推動美國核能產業發展。此舉主要因應人工智能（AI）產業發展帶來的龐大電力需求。

「曼哈頓計劃2.0」

據路透社報道，特朗普在今年1月就任當天即宣布能源緊急狀態。美國能源部長萊特（Chris Wright）將發展AI所需的電力和數據中心計劃形容為「曼哈頓計劃2.0」，意指這項計劃規模堪比二戰期間美國研發原子彈的曼哈頓計劃。

特朗普本次簽署了四項命令，旨在加快批准用於國防和人工智能目的的核反應堆，改革核管理委員會，同時，也鼓勵能源部運用貸款擔保和直接貸款等方式，擴大反應爐的建設規模。目標是在未來25年內將核電產量提高四倍，改進監管流程，到2026年7月4日讓三座實驗反應器投入營運，並增加對該技術工業基礎的投資。

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面臨放射性廢料處理問題

行政命令中還包含對核能管理委員會（Nuclear Regulatory Commission）的改革方案。核能發電雖然受到民主黨支持者青睞，因其幾乎不產生碳排放，也受到共和黨支持者歡迎，認為相較於風能和太陽能，核能可提供更穩定的電力供應。

然而，核能發電仍面臨放射性廢料處理的問題，目前美國境內尚未建立永久性的儲存設施。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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