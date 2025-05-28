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國際
2025-05-28 23:11:38

特朗普斷財路逼哈佛屈服 命聯邦機構取消7.8億元合約

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特朗普斷財路逼哈佛屈服 命聯邦機構取消7.8億元合約

特朗普與哈佛大學之間的戰爭愈演愈烈。(美聯社)

美國總統特朗普與哈佛大學之戰全球關注，波及來自各地學生。哈佛除了是歷史悠久名牌大學外，還是全美最富有學府，特朗普進一步斷其財路逼校方屈服。繼威脅終止30億美元(約234億港元)研究資助、禁止招收國際學生後，美國總務署向所有聯邦機構發信，指示全部聯邦機構審查並可能終止或再分配與哈佛的合約，官方指涉及金額約1億美元(約7.8億港元)。

特朗普以大學校園助長反猶太主義，以及指控學校鼓吹激進左翼思想，向多所學府施壓，要求他們改變政策，又要求哈佛容許第三方監管其大型學術項目，但遭哈佛拒絕。有華府官員表示，美國總務署周二向聯邦機構發信，指示各機構在6月6日之前提交一份哈佛合約取消清單，並表示重要服務合約將轉手給其他供應商。

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哈佛大學｜猶太裔學生：不想我們身份引起佛遭摧毀

特朗普4月已威脅取消哈佛錄取國際學生資格，外界料不到一個月後國土安全部宣布落實。哈佛約有6,800名國際學生，佔總收生人數約27%。波士頓聯邦法官上周五頒令國土安全部暫緩執行有關命令，周四舉行聆訊。數百人包括哈佛學生和教師周二在校園集會，表達支持外國學生及抗議特朗普中斷資助。有猶太裔哈佛學生稱，禁止收取國際學生與打擊反猶太主義無關，「我們不容許我們的身份引起哈佛遭摧毀」。他又指，猶太人歷史給予大家的教訓是當我們因為身份而將他人趕出學校時，這是一種道德淪喪的政治表現。

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哈佛大學｜開出談判條件  官員稱哈佛領導層須改革

哈佛大學提出訴訟挑戰政府的行為，稱政府急於懲罰學校，違反了多項程序，並試圖透過控制學校的員工、課程和招生來侵犯美國憲法第一修正案賦予的言論自由權利。哈佛大學校長加伯於一個周二播放的訪問中稱，即使哈佛有校園問題須解決，但政府取消資助的決定「令人費解」。他說，「自美國存在以來，哈佛大學的角色一直是為國家服務。」有官員向美媒放風稱，哈佛想與政府恢復談判，必須改革其領導層。他又暗示，除了加伯，校董會在決定哈佛取向上也具影響力。特朗普的反猶太主義工作組4月要求哈佛達成10項要求，否則面臨失去30億美元聯邦資助。

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另方面，未知是否衝著哈佛而來，美國國務院周二突然下令海外使領館，暫停安排新的學生或交流訪客簽證申請面試。有官員透露，政府計劃擴大對申請者社交媒體的審查，又指該措施屬臨時性，也不影響早已獲安排簽證面試的人。

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