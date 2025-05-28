特朗普斷財路逼哈佛屈服 命聯邦機構取消7.8億元合約

美國總統特朗普與哈佛大學之戰全球關注，波及來自各地學生。哈佛除了是歷史悠久名牌大學外，還是全美最富有學府，特朗普進一步斷其財路逼校方屈服。繼威脅終止30億美元(約234億港元)研究資助、禁止招收國際學生後，美國總務署向所有聯邦機構發信，指示全部聯邦機構審查並可能終止或再分配與哈佛的合約，官方指涉及金額約1億美元(約7.8億港元)。

特朗普以大學校園助長反猶太主義，以及指控學校鼓吹激進左翼思想，向多所學府施壓，要求他們改變政策，又要求哈佛容許第三方監管其大型學術項目，但遭哈佛拒絕。有華府官員表示，美國總務署周二向聯邦機構發信，指示各機構在6月6日之前提交一份哈佛合約取消清單，並表示重要服務合約將轉手給其他供應商。