特朗普明年1月重返白宮　提早兩個月寫信辭麥當勞前線工作

特朗普上月曾到賓州一家麥當勞打工，但其實是他造勢活動的一環。（圖／美聯社）

美國總統大選落幕，共和黨總統候選人特朗普時隔4年再度入主白宮，而他在造勢期間曾到一家麥當勞「打工」炸薯條，體驗勞工生活，特朗普的兒子近日上傳一張他父親的「辭職信」，指明年1月要辭去這個工作。

特朗普（Donald Trump）的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）6日在他的社交平台Instagram上傳父親的「辭職信」，內容提到特朗普會在明年1月20日辭去麥當勞的工作，並形容工作期間非常享受服務客人及貢獻職場的機會，從煎漢堡到炸薯條，以及管理得來速（Drive-Thru），為他學到很多關於餐廳運作及勤奮的價值。