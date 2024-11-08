特朗普明年1月重返白宮　提早兩個月寫信辭麥當勞前線工作

美國總統大選落幕，共和黨總統候選人特朗普時隔4年再度入主白宮，而他在造勢期間曾到一家麥當勞「打工」炸薯條，體驗勞工生活，特朗普的兒子近日上傳一張他父親的「辭職信」，指明年1月要辭去這個工作。
特朗普（Donald Trump）的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）6日在他的社交平台Instagram上傳父親的「辭職信」，內容提到特朗普會在明年1月20日辭去麥當勞的工作，並形容工作期間非常享受服務客人及貢獻職場的機會，從煎漢堡到炸薯條，以及管理得來速（Drive-Thru），為他學到很多關於餐廳運作及勤奮的價值。
簽名還標有「45-47」
該封辭職信的地址是華盛頓賓夕法尼亞大道1600號，就是白宮的地址。而他在麥當勞「離職」的日期則是總統就職典禮當天。特朗普在信上的簽名還標有「45-47」，象徵他是美國第45及47任總統。而這封獨一無二的辭職信，在IG獲得47萬個點讚。
特朗普上月曾現身賓州一家麥當勞「打工」，當時他脫去西裝外套、穿上工作圍裙，在得來速窗口向民眾微笑打招呼，還親手炸薯條，他此舉是質疑民主黨籍候選人賀錦麗（Kamala Harris）曾稱，她於1983年夏天於麥當勞打工過，但特朗普認為這是謊言。不過這場打工也被嘲笑是擺拍，且現場顧客都是特朗普的支持者。
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