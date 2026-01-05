特朗普暗示干預格陵蘭　丹麥促停止威脅

美國總統特朗普在美軍突襲委內瑞拉，擄走總統馬杜羅夫婦後表示，委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家，指美國絕對需要格陵蘭，暗示會干預格陵蘭。丹麥首相弗雷澤里克森強烈要求美國停止繼續威脅吞併格陵蘭。
特朗普周日(4日)接受《大西洋月刊》(The Atlantic)訪問時，被問到美軍在委內瑞拉的行動對格陵蘭發出何種訊號。特朗普指，委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家，指美國為國家安全而絕對需要格陵蘭。白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)的妻子、前特朗普政府幕僚凱蒂(Katie Miller)則於3日晚間在社交平台X發布圖片，以美國國旗的顏色覆蓋這處丹麥自治領土，貼文只有一句話「快了」(SOON)。外界認為，特朗普似乎在暗示格陵蘭或是委內瑞拉後，美軍軍事干預的下一個目。
丹麥首相：美國無權吞併構成丹麥的任何一個地區
丹麥首相弗雷澤里克森(Mette Frederiksen)發表聲明，強烈要求美國停止繼續威脅吞併格陵蘭，指美國無權吞併構成丹麥的任何一個地區，認為目前討論「美國需要接管格陵蘭」是毫無意義。格陵蘭總理尼爾森指，特朗普試圖將格陵蘭與美國軍事干預委內瑞拉聯繫起來，不僅是錯誤，亦欠尊重。
特朗普去年入主白宮後，毫不掩飾對奪取格陵蘭的渴望，上月更任命路易斯安那州州長蘭德里為格陵蘭特使，強調格陵蘭對美國國家安全的重要性。