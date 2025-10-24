特朗普暫不派兵三藩市　稱黃仁勳等「優秀人士」致電勸說

美國總統特朗普原計劃派遣聯邦執法人員進駐三藩市，處理治安與毒品問題，但在英偉達執行長黃仁勳等矽谷科技巨頭的勸說下，最終決定暫緩這項行動。特朗普透過社交平台表示，是這些科技領袖的親自請求，讓他願意再給三藩市一次機會。

與特朗普關係日益密切

據《衛報》報道，特朗普在Truth Social發文說明決定：「住在當地的朋友打電話來，請我不要繼續增派軍隊。三藩市的人民團結起來對抗犯罪，尤其是自從我們開始處理這個棘手問題以來。像黃仁勳、貝尼奧夫這樣的優秀人士都打電話來說，三藩市的未來一片光明，他們想試一試。因此，我們決定25日不再增派軍隊前往三藩市。」