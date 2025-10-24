特朗普暫不派兵三藩市　稱黃仁勳等「優秀人士」致電勸說

美國總統特朗普原計劃派遣聯邦執法人員進駐三藩市，處理治安與毒品問題，但在英偉達執行長黃仁勳等矽谷科技巨頭的勸說下，最終決定暫緩這項行動。特朗普透過社交平台表示，是這些科技領袖的親自請求，讓他願意再給三藩市一次機會。
與特朗普關係日益密切
據《衛報》報道，特朗普在Truth Social發文說明決定：「住在當地的朋友打電話來，請我不要繼續增派軍隊。三藩市的人民團結起來對抗犯罪，尤其是自從我們開始處理這個棘手問題以來。像黃仁勳、貝尼奧夫這樣的優秀人士都打電話來說，三藩市的未來一片光明，他們想試一試。因此，我們決定25日不再增派軍隊前往三藩市。」
報導提到，科技領袖們與特朗普的關係日益密切，他們經常在白宮會面，甚至為特朗普政府耗資3億美元在白宮建造宴會廳，提供了數百萬美元的資金，蘋果、亞馬遜、Meta、微軟、Google和Palantir都參與其中。
「吸毒殭屍末世」
特朗普曾多次提出向三藩市部署聯邦軍隊的想法，Salesforce CEO貝尼奧夫（Marc Benioff）上周曾在《紐約時報》受訪時，表態支持特朗普派出國民警衛隊，隨即遭到各界反彈，並撤回言論。
然而，特斯拉CEO馬斯克與特朗普的AI主管薩克斯（David Sacks）仍在社交平台上呼籲政府介入。馬斯克更稱三藩市市中心是「吸毒殭屍末世」，主張聯邦出手是目前唯一解方。英偉達與Salesforce兩家公司截至目前，皆未回應媒體關於此事的詢問。
