特朗普暫援對《美墨加協定》商品徵稅　否認受市場波動影響

美國總統特朗普簽署對墨西哥和加拿大關稅的修正案，推遲對符合《美墨加協定》的產品徵收關稅，直至下月2日。白宮官員說，協議涵蓋約50%的墨西哥進口產品和36%的加拿大進口產品。不過，由兩國入口的鉀肥，以及加拿大的能源產品仍然要徵收10%關稅。另外，特朗普說，不會改變對鋼鐵和鋁的關稅措施。

特朗普較早時與墨西哥總統辛鮑姆交談後，已經在個人社交平台率先公布對墨西哥暫緩徵收關稅的措施，表示是出於對辛鮑姆的尊重，指雙方關係一直都很好。特朗普周四(6日)在白宮簽署行政命令，給予美國三大車廠從加拿大及墨西哥進口汽車一個月關稅豁免。特朗普在行政命令中表示，汽車行業對美國非常重要，有關決定是要盡量減少關稅對汽車業及相關工人的干擾。但特朗普在白宮向記者表明，押後徵稅只是暫時性，對於進口鋼鋁的關稅亦不會修訂。