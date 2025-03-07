特朗普暫援對《美墨加協定》商品徵稅　否認受市場波動影響

美國總統特朗普簽署對墨西哥和加拿大關稅的修正案，推遲對符合《美墨加協定》的產品徵收關稅，直至下月2日。白宮官員說，協議涵蓋約50%的墨西哥進口產品和36%的加拿大進口產品。不過，由兩國入口的鉀肥，以及加拿大的能源產品仍然要徵收10%關稅。另外，特朗普說，不會改變對鋼鐵和鋁的關稅措施。
特朗普較早時與墨西哥總統辛鮑姆交談後，已經在個人社交平台率先公布對墨西哥暫緩徵收關稅的措施，表示是出於對辛鮑姆的尊重，指雙方關係一直都很好。特朗普周四(6日)在白宮簽署行政命令，給予美國三大車廠從加拿大及墨西哥進口汽車一個月關稅豁免。特朗普在行政命令中表示，汽車行業對美國非常重要，有關決定是要盡量減少關稅對汽車業及相關工人的干擾。但特朗普在白宮向記者表明，押後徵稅只是暫時性，對於進口鋼鋁的關稅亦不會修訂。
特朗普：自己完全不關注金融市場
對於金融市場近日因為關稅而表現波動，特朗普說有部份全球主義者不喜歡美國富強，又強調關稅是必須做的事，承認可能會有短暫的影響，但否認是受到市場影響而作出今次修訂，指自己甚至完全不關注金融市場，因為長遠而言，現時的措施將令美國變得非常強大。
特朗普又預告下月2月將會有更多關稅生效，而加拿大會是其中一個被徵收高額關稅的國家。他揚言美國不需要由加拿大入口任何貨品，包括汽車和能源等。