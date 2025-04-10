特朗普暫緩逾70國對等關稅90日　但續調高對中國關稅至125%

美國實施對等關稅不足一日，總統特朗普發動的關稅戰又出現突變，突然在社交媒體宣布，即時將對中國加徵的關稅由104%調高至125%，當地星期四起生效，並向超過75個與華府談判的國家及地區，暫緩對等關稅90日，期間大幅降低稅率至10%，即時生效。

特朗普解釋，基於中國不尊重世界市場，決定進一步調高對華關稅，期望在不久將來，中國會意識到剝削美國及其他國家的日子，不可能持續亦不能接受。相反，超過75個國家已聯絡美國商務部、財政部及貿易代表處，就貿易、貿易壁壘、關稅、貨幣操縱及非貨幣關稅等磋商解決方案，並在他強烈建議下，未有對美國採取任何方式的報復，因此批准暫緩對等關稅90日。被問到暫緩措施是否由於股市下跌，特朗普形容債券市場非常好，但民眾感到不安及恐懼。對於政策急轉彎，特朗普回應說，必須要有彈性，但重申關稅政策是正確。