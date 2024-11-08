熱門搜尋:
美國減息 美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-11-08 10:45:04

特朗普曾稱當一天獨裁者　上任第一日封邊境及炒檢察官

分享：

美媒整理特朗普曾說當選第一天要做的事，他說會當一日獨裁者。（圖／美聯社）

adblk5

共和黨總統候選人特朗普即將重返白宮，美媒披露他昔日受訪時曾被問及「上任第一天要做甚麼」，他表示要先當「一日獨裁者」，然後展開大規模驅逐非法移民，並解僱起訴他的檢察官，此外會發放綠卡給外國留學生。

《美國廣播公司》（ABC）6日報道，特朗普（Donald Trump）曾被問及「是否承諾永遠不會濫用權力來報復任何人」，他回答「除了第一天」。媒體問他這是甚麼意思，特朗普說：「我想關閉邊境。」但他強調：「從那天以後，我就不再是獨裁者了。」

adblk6

「釋放」衝擊國會人士

此外，特朗普還說過，若他返回白宮，會在「兩秒內」解僱對他提出兩宗聯邦訴訟的特別檢察官史密斯（Jack Smith）：「我會在兩秒鐘內解僱他。他將是首先要解決的問題之一。」特朗普還表示，若他當選，首要任務之一就是「釋放」一些4年前攻擊國會大廈而被捕的人士：「我傾向於赦免他們中的許多人。我不能對每一個都說，因為其中一些人可能已經失​​控了。」

不僅如此，特朗普還曾揚言中止現任民主黨籍總統拜登（Joe Biden）政府的氣候和能源政策：「我將終止綠色新政，我稱之為綠色新騙局。這可能是歷史上最大的騙局。」

對留學生擴大發放綠卡

此外，他在競選時期揚言，當選首日就將展開大規模非法移民驅逐：「第一天，我將啟動美國歷史上最大規模的驅逐計劃，將罪犯趕出境」；「我將拯救每一個被入侵和征服的城鎮，我們將把這些兇惡嗜血的罪犯關進監獄，然後儘快從我們的國家踢出去。」

不過特朗普曾說，他會對留學生擴大發放綠卡：「你從大學畢業，我認為你應該自動獲得一張綠卡，作為你文憑的一部分，以便能夠留在這個國家 」；「有些人是班上頂尖畢業生，他們甚至無法與公司達成協議，因為他們認為自己無法留在這個國家。這將在第一天結束」；「當我們失去來自哈佛大學、麻省理工學院以及最偉大學校的人才時，我們感到非常悲傷。」

adblk7

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

特朗普勝出美國大選，再次入主白宮。(美聯社) 特朗普勝出美國大選，再次入主白宮。(美聯社) 特朗普競選期間提到，一旦當選會要求釋放黎智英。(資料圖片／蘇文傑攝) 特朗普宣布勝選，梅拉尼婭在旁鼓掌。(美聯社) 特朗普宣布勝選時得意洋洋，牽著梅拉尼婭的手。(美聯社) 特朗普 特朗普 傳統民調

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能