特朗普未提何時對華徵關稅 中美關係開局正面

美國新任總統特朗普上任首日未有開徵新關稅，他在白宮簽署一系列行政命令時稱將於2月1日起對加拿大和墨西哥加徵25%關稅，但未提對華加徵關稅日期。特朗普簽署的行政命令包括把TikTok禁令暫緩75天，揚言不排除要TikTok跟美企合營，並威脅倘中方不同意將徵收關稅。特朗普雖把關稅作為討價還價籌碼，目前中美關係開局仍算正面。

美媒較早前引述消息指特朗普有意在就任100日內訪華。他上周五亦曾致電國家主席習近平，討論貿易、芬太尼及TikTok等問題。新華社稱習近平在通話中祝賀特朗普再次當選美總統，指雙方高度重視彼此互動，均希望中美關係在美國總統新任期有好開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。特朗普也有邀請習近平出席就職禮，中方最終派國家副主席韓正出席。韓正較早前亦順道會晤特朗普親信馬斯克及候任副總統萬斯。若中方未來為馬斯克在中國的生意提供優待，中美關係有望緩和。