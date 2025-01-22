特朗普未提何時對華徵關稅 中美關係開局正面

美國新任總統特朗普上任首日未有開徵新關稅，他在白宮簽署一系列行政命令時稱將於2月1日起對加拿大和墨西哥加徵25%關稅，但未提對華加徵關稅日期。特朗普簽署的行政命令包括把TikTok禁令暫緩75天，揚言不排除要TikTok跟美企合營，並威脅倘中方不同意將徵收關稅。特朗普雖把關稅作為討價還價籌碼，目前中美關係開局仍算正面。
美媒較早前引述消息指特朗普有意在就任100日內訪華。他上周五亦曾致電國家主席習近平，討論貿易、芬太尼及TikTok等問題。新華社稱習近平在通話中祝賀特朗普再次當選美總統，指雙方高度重視彼此互動，均希望中美關係在美國總統新任期有好開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。特朗普也有邀請習近平出席就職禮，中方最終派國家副主席韓正出席。韓正較早前亦順道會晤特朗普親信馬斯克及候任副總統萬斯。若中方未來為馬斯克在中國的生意提供優待，中美關係有望緩和。
外交部︰在相互尊重合作共贏下溝通
在北京，外交部發言人郭嘉昆在記者會上被問及中方會否邀請特朗普訪華時，說中方願同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、加強合作、妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大的進展。彭博社指，特朗普過去數周對華語調軟化(has moderated China tone)，指他叫停立即對華徵收關稅，指示聯邦機構評估美國與中國、加拿大和墨西哥的貿易關係，調查是否存在貿易逆差以及不公平貿易政策。
內地復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，中美以高層增加互動方式進入特朗普第二任期，是較正面的開局，對未來中美關係達成重要共識，意味有望透過對話談判及戰略溝通處理雙邊問題。他指中美在芬太尼、俄烏、中東及北韓問題等有合作空間，但提醒不應過分樂觀，因特朗普出名善變，「特別是在達不到他的目標時，翻臉掀桌子都是有可能的」。中國社會科學院美國研究所研究員倪峰則指，特朗普最關注的外交事務是俄烏和中東局勢，這令中美關係留有一定空間，因華府仍需中方相助。他認為TikTok恢復服務是積極勢頭，而特朗普亦深知大增關稅將令美國物價上漲。另有分析認為特朗普側重經貿，料對台立場會較拜登政府溫和。