特朗普涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果 被起訴4項罪名

美國前總統特朗普涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果被起訴4項罪名，華盛頓聯邦法院傳召他美國時間周四(3日)出庭應訊。特朗普尋求明年再競選總統，這是今年3月以來第三度遭刑事起訴。

特朗普因涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果受查，聯邦大陪審團周二聽取特別檢察官史密斯(Jack Smith)提出的證據，之後投票通過對特朗普提出起訴。4項罪名包括串謀詐騙美國、串謀妨礙及企圖妨礙官方程序、以及串謀侵犯公民投票權利。官方程序指的是國會2021年1月6日為認證民主黨候選人拜登贏得2020年大選所舉行的聯席會議。

起訴書：被告散播謊言 圖推翻選舉結果

長達45頁的起訴書指，特朗普在總統選舉中落敗後決意不交出權力，串同至少6名同謀散播有關聯邦政府收票、計票及認證程序的陰謀論。起訴書指，「這項陰謀的目的，是利用他(被告)明知為不實的選舉舞弊說法，來推翻正當的2020年總統大選結果」，「即使敗選，被告仍決心要繼續把持大權」，「因此，2020年11月3日投票日過後的2個多月時間，被告散播謊言，說大選存在影響投票結果的舞弊行為，還說他贏了大選。這些均為不實說法，而被告心裡有數。」

起訴書指，特朗普明知選舉舞弊是虛假指控，但仍不斷重複這論述，製造全國不信任和憤怒的氛圍，侵蝕公眾對選舉的信心。

路透社報道，串謀詐騙美國的控罪，是指控特朗普及其同謀藉推翻選舉結果來詐騙聯邦政府。