特朗普涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果 被起訴4項罪名

美國前總統特朗普涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果被起訴4項罪名，華盛頓聯邦法院傳召他美國時間周四(3日)出庭應訊。特朗普尋求明年再競選總統，這是今年3月以來第三度遭刑事起訴。
特朗普因涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果受查，聯邦大陪審團周二聽取特別檢察官史密斯(Jack Smith)提出的證據，之後投票通過對特朗普提出起訴。4項罪名包括串謀詐騙美國、串謀妨礙及企圖妨礙官方程序、以及串謀侵犯公民投票權利。官方程序指的是國會2021年1月6日為認證民主黨候選人拜登贏得2020年大選所舉行的聯席會議。
起訴書：被告散播謊言 圖推翻選舉結果
長達45頁的起訴書指，特朗普在總統選舉中落敗後決意不交出權力，串同至少6名同謀散播有關聯邦政府收票、計票及認證程序的陰謀論。起訴書指，「這項陰謀的目的，是利用他(被告)明知為不實的選舉舞弊說法，來推翻正當的2020年總統大選結果」，「即使敗選，被告仍決心要繼續把持大權」，「因此，2020年11月3日投票日過後的2個多月時間，被告散播謊言，說大選存在影響投票結果的舞弊行為，還說他贏了大選。這些均為不實說法，而被告心裡有數。」
起訴書指，特朗普明知選舉舞弊是虛假指控，但仍不斷重複這論述，製造全國不信任和憤怒的氛圍，侵蝕公眾對選舉的信心。
路透社報道，串謀詐騙美國的控罪，是指控特朗普及其同謀藉推翻選舉結果來詐騙聯邦政府。
特別檢察官：國會騷亂是對美國民主前所未有的攻擊
起訴書未有說明6名同謀身份，僅指他們是4名律師、一名司法部官員及一名政治顧問。路透社報道，外界猜測其中一名律師是與特朗普關係密切的前紐約市長朱利亞尼。
密斯在司法部的記者會上指出，2021年1月6日的國會山莊騷亂，是對美國民主前所未有的攻擊，且充斥著謊言，特朗普的謊言旨在阻止國會運作。史密斯說，正致力於追究責任，並尋求盡快進入審訊程序，讓證據盡快在法庭上呈上，並由陪審團作判斷，但他強調未定罪前，被告仍是清白。
這是4個月內特朗普第三度遭刑事檢控，他於3月被控偽造商業紀錄罪，6月被控卸任總統後不當處理政府機密文件罪，同樣是遭到史密斯起訴。