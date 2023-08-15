特朗普涉嫌干預喬治亞州總統選舉結果被控13罪 敲詐勒索最高判監20年

美國前總統特朗普涉嫌干預喬治亞州2020年總統選舉結果，喬治亞州大陪審團周一(14日)起訴特朗普13項罪名，包括敲詐勒索、教唆公職人員違反誓言以及多項串謀罪。 全案19名被告涉41項控罪 案中被告包括特朗普在內共計19人，包括特朗普私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)和伊斯曼(John Eastman)、前白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)以及前司法部律師克拉克(Jeffrey Clark)等，總數達41項控罪。 所有被告均被控敲詐勒索罪，一經定罪，最高刑罰為監禁20年。正角逐明年總統大選的特朗普官司纏身，這是他自3月以來第4度遭刑事起訴。 由一個電話開始 喬治亞州干預選舉結果案，源於2021年1月2日一個電話，當時特朗普敦促喬治亞州州務卿拉芬斯珀格(Brad Raffensperger)「找出」足夠選票，好讓他在該州的選舉結果從「小敗」轉為「險勝」。拉芬斯珀格拒絕。

檢察官指控 案件由喬治亞州富爾頓縣地方檢察官威利斯(Fani Willis)負責調查。威利斯在98頁的起訴書中指，2020年總統選舉，喬治亞州是特朗普其中一個敗選州份，他與其他被告拒絕接受結果，明知及故意地參與非法改變選舉結果，以支持特朗普的陰謀。這項陰謀包括一個共同計劃和目的，即在喬治亞州富爾頓縣、州內其他地方以及其他州份進行兩項或多項敲詐勒索活動。 特朗普被起訴13項罪名，包括違反喬治亞州《受敲詐影響及腐敗組織法》(RICO)、教唆公職人員違反誓言、串謀冒充公職人員、一級串謀偽造、虛假陳述、提交以及串謀提交虛假文件等。 威利斯表示，發出起訴書後，大陪審團會對被告發出拘捕令，她容許被告在下周五(25日)中午前自首，並希望在未來6個月內開始審訊。