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國際
2023-10-06 15:49:26

特朗普涉離任後向澳洲富豪透露核潛艇機密 後者又轉告45人

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特朗普卸任後涉向澳洲富豪普拉特透露有關美國核潛艇的敏感信息（資料圖片）

特朗普卸任後涉向澳洲富豪普拉特透露有關美國核潛艇的敏感信息（資料圖片）

美國前總統特朗普再陷洩密爭議，美國廣播公司周四（5日）引述消息人士報道，特朗普卸任後曾向海湖莊園的富豪會員、澳洲富豪普拉特（Anthony Pratt）透露有關美國核潛艇的敏感信息，這名富豪隨後向至少45人分享有關信息，包括澳洲官員等。調查特朗普不當處理機密文件案的特別檢察官史密斯已知悉情況，並就事件展開調查。

疑披露攜帶核彈頭數量 不被發現距離

報道指，特朗普在2021年4月在海湖莊園與全球最大包裝公司之一、普拉特工業公司擁有者普拉特會面，席間特朗普提到美國核潛艇艦隊的敏感信息，當時普拉特向特朗普表示，澳洲應從美國購買潛艇，特朗普及後向普拉特透露美國潛艇常規攜帶核彈頭的數量，以及潛艇接近俄羅斯潛艇而不被發現的距離。

兩人結束會面後，普拉特向至少45人轉述了特朗普的言論，包括6名、11名旗下公司員工、10名澳洲官員和3名澳洲前總理等。

美國檢察官和聯邦調查局特工今年至少兩次約談普拉特，他表示無法判斷特朗普言論的真假，調查人員要求普拉特不要重複特朗普提及的數字，報道指意味資訊可能太敏感，不可再轉述。

一名海湖莊園前員工供稱，普拉特和特朗普會面後數分鐘內，就聽到普拉特向他人轉述談話內容。該名前員工對前總統向一位非美國公民提供敏感資訊，感到困擾及震驚。

發言人：特朗普沒做錯任何事

特朗普發言人批評報道缺乏適當背景和相關資訊，強調特朗普沒做錯任何事，他一貫堅持真相、透明、依法行事。

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